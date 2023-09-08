شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كونامى تطرح eFootball 24 وتحتفظ بشراكتها مع ميسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Konami عن إطلاق موسم جديد من لعبتها الرياضية الرئيسية eFootball، حيث يقدم التحديث "eFootball 2024" ومجموعة من الميزات للاعبين.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد احتفظ مطور اللعبة بقائمة من الأندية الشريكة بما في ذلك بعض الفرق الأكثر شعبية بما في ذلك أمثال مانشستر يونايتد إف سي، إف سي بايرن ميونخ، إنترناسيونالي ميلانو، إيه سي ميلان، آرسنال إف سي، وإف سي برشلونة، وستشهد هذه الفرق تحديث أطقمها وملاعبها وتشكيلاتها داخل اللعبة لتعكس الموسم الجديد.

كما لا يزال ليونيل ميسي سفيرًا عالميًا للعبة، وسيظل الأسطورة الأرجنتيني نجم الغلاف بالإضافة إلى كونه وجهًا للعديد من الحملات التجارية وداخل اللعبة أيضا.

ميزات اللعب الجديدة تقدم eFootball 2024 سلسلة من التحديثات التي تم إجراؤها على طريقة اللعب، حيث نفذت شركة Konami تغييرات مختلفة على اللعبة لتعزيز الانغماس والواقعية التي توفرها اللعبة، وتتمحور التغييرات الرئيسية في طريقة اللعب حول المراوغة والدفاع.

وستسمح استجابات التحكم المحسنة للمستخدمين بتكرار القرارات التي تم اتخاذها في أجزاء من الثانية، وبالتالي تمكين اللاعبين من التحكم في الكرة عن كثب وحتى المراوغة في المواقف المزدحمة، كما أن تعزيز الدقة في المهارات الفردية سيمكن المستخدمين من تنسيق فريقهم ونماذجهم التكتيكية إلى مستوى أعلى وخلق المزيد من فرص تسجيل الأهداف في الملعب الافتراضي.

وتعد التعزيزات ميزة جديدة في eFootball 24، مما يمنح المستخدمين القدرة على تحسين سمات لاعبيهم المفضلين بشكل أكبر، وستسمح التعزيزات للاعبين بأداء يتجاوز المعايير العادية (حد 99)، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين المبالغة في المهارات والسمات الفردية لمختلف اللاعبين ضمن "فريق الأحلام" الخاص بهم.

وستتوفر أنواع مختلفة من التعزيزات داخل اللعبة، بما في ذلك تلك الخاصة باللاعب، وتلك التي تؤثر على الفريق بأكمله، وتلك التي تظهر عن طريق اختيار لاعبين يستوفون معايير معينة.