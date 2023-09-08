شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت هي العميل الأول لمراكز إزالة الكربون التابعة لإدارة بايدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساعد شركة مايكروسوفت في تمويل أحد المراكز الأولى في الولايات المتحدة لسحب ثاني أكسيد الكربون من الهواء الذي يسخن الكوكب، حيث أبرمت صفقة مع شركة Heirloom الناشئة ومقرها كاليفورنيا، والتي تقول إنها ستلتقط ما يصل إلى 315000 طن متري من ثاني أكسيد الكربون لشركة مايكروسوفت على مدار العقد المقبل أو نحو ذلك، بحسب موقع theverge الأمريكى.

وتتناسب الشراكة مع هدف مايكروسوفت المناخي المتمثل في أن تصبح سلبية للكربون بحلول عام 2030، مما يعني أنها تخطط لإزالة المزيد من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي أكثر مما ينبعث منه كملوثات، وقد أبرمت الشركة صفقات أخرى مع شركات ناشئة تعمل على إنشاء منشآت صناعية جديدة تقوم بتصفية ثاني أكسيد الكربون من الهواء، تسمى محطات التقاط الهواء المباشر (DAC)، وهي الآن تشارك أيضًا في مساعي إدارة بايدن لبناء مراكز كبيرة لمصانع DAC في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وتقول شركة Heirloom إنها ستلتقط ثاني أكسيد الكربون لشركة مايكروسوفت في منشأتين تجاريتين جديدتين في الولايات المتحدة، بما في ذلك منشأة تخطط لبنائها في لويزيانا بعد أن تم اختيارها للحصول على تمويل يصل إلى 600 مليون دولار من وزارة الطاقة (DOE)، كان مشروع لويزيانا، المسمى Cypress، واحدًا من موقعين اختارتهما وزارة الطاقة لتمويل المراكز الأولى لمصانع DAC في الولايات المتحدة.

ولا تزال التكنولوجيا الناشئة باهظة التكلفة، ومن المفترض أن يؤدي تجميع المحطات في محاور إلى خفض التكاليف لأنها ستكون قادرة على مشاركة البنية التحتية مثل خطوط الأنابيب لنقل غازات الدفيئة المحتجزة والآبار الجوفية لتخزينها ، ويتضمن قانون البنية التحتية الحزبي الذي تم إقراره في عام 2021 3.5 مليار دولار لتطوير ما لا يقل عن أربعة مراكز DAC في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وفي لويزيانا، تتعاون شركة Heirloom مع شركة أخرى من شركات DAC تسمى Climeworks، والتي قامت بالفعل باحتجاز ثاني أكسيد الكربون لشركة مايكروسوفت في منشأتها في أيسلندا ، ووقعت مايكروسوفت أيضًا صفقة مماثلة في مارس مع شركة CarbonCapture ، وهي شركة ناشئة أخرى مقرها كاليفورنيا تعمل على تطوير تقنية لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.

ولم تكشف مايكروسوفت عن المبلغ الذي أنفقته على تلك الصفقات أو مقدار ثاني أكسيد الكربون الذي ستدفعه مقابل التقاطه، لكن المعدل السائد لهذا النوع الجديد من الخدمة كان حوالي 600 دولار للطن، وتشير تقديرات صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن التزام مايكروسوفت الجديد ربما يصل إلى حوالي 200 مليون دولار، هذه هي الصفقة الأولى لشراء أرصدة إزالة الكربون من أحد المراكز التي تمولها الحكومة، وفقًا لتقارير وول ستريت جورنال .

وتقول شركة Heirloom إنها واحدة من أكبر صفقات إزالة الكربون حتى الآن وستساعد الشركة على جمع المزيد من الأموال لبناء مصانع DAC الخاصة بها، وجمعت الشركة الناشئة 53 مليون دولار أخرى في العام الماضي، بما في ذلك استثمارات من مشاريع الطاقة المتقدمة التابعة لبيل جيتس وصندوق مايكروسوفت للابتكار المناخي.

ويعد قبول مايكروسوفت بمثابة تصويت كبير بالثقة في صناعة لا توجد بعد على نطاق واسع لمعالجة تغير المناخ بشكل هادف ، ولوضع الأمور في نصابها الصحيح، تدفع مايكروسوفت لشركة Heirloom لإزالة ما يصل إلى 315000 طن متري من ثاني أكسيد الكربون على مدار عقد تقريبًا - لكن الشركة أنتجت ما يقرب من 13 مليون طن متري من الدفيئة في عامها المالي 2022 .