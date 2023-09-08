شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هوليوود VS الذكاء الاصطناعى.. أغنية تم إنشاؤها بالـ AI تتنافس للفوز بجائزة غرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تقديم أغنية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي تحاكي بشكل وثيق الأنماط الموسيقية لدريك وذا ويكند، "Heart on My Sleeve"، للنظر فيها من قبل جرامي، حيث كانت هذه الأغنية قد أثارت ضجة في الربيع الماضي وأثارت عددًا كبيرًا من الأسئلة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة الموسيقى، حيث قام مبتكرها الغامض، الذي يطلق على نفسه اسم Ghostwriter، بتقديم القطعة للنظر فيها في حفل توزيع جوائز غرامى.

وعلى الرغم من أنه قد يبدو من غير المحتمل أن يكون هذا ممكنًا، إلا أن هارفي ماسون جونيور، الرئيس التنفيذي لأكاديمية التسجيل، أكد لصحيفة نيويورك تايمز أن الأغنية مؤهلة للنظر فيها نظرًا لأن الإنسان كتبها.

وتم تقديم المسار الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي لفئتي جرامي: أفضل أغنية راب وأغنية العام، وتركز هذه الفئات على مؤلفي الأغاني، وليس فناني الأداء، لذا تكون الأغنية مؤهلة للنظر فيها في هذه المراحل المبكرة، حيث كتب Ghostwriter كلمات اللحن، على الرغم من أن العروض تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر.

وومن غير المرجح أن يتم ترشيح أغنية "Heart On My Sleeve" لجائزة جرامي، خاصة وأن أكاديمية التسجيل هي جزء من حملة Human Artistry، ووفقا لمبادئ الحملة، "لا يمكن للذكاء الاصطناعي أبدا أن يحل محل التعبير البشري والفني"، ويجب استخدام أصوات الفنانين والرياضيين وأمثالهم فقط بموافقتهم وتعويضهم المناسب.

ولا يبدو أن أي فنان خدعه Ghostwriter قد وافق على ذلك، على الرغم من ذلك، يدعم الرئيس التنفيذي لأكاديمية التسجيل عمل Ghostwriter بقوة وأشاد به في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز.

وتشير مجلة Variety إلى أنه لكي تحصل الأغنية على ترشيح لجائزة جرامي، يجب أن تكون متاحة على نطاق واسع على معظم المنصات، وهذا ليس هو الحال بالنسبة لأغنية "Heart on My Sleeve" على الرغم من كونها مؤهلة من حيث الكتاب، لذا، فإن الأغنية لن يتم ترشيحها، ناهيك عن الفوز بجائزة جرامي.