أفضل 6 أدوات من الذكاء الاصطناعي تساعدك في البرمجة

استخدام الذكاء الاصطناعي في البرمجة هو أمر قديم وظهر قبل صيحة برامج الذكاء الاصطناعي الأخيرة، ودائمًا ما كانت برامج الذكاء تستطيع مساعدتك في مهام البرمجة، لكن كأي شيء واي تقنية فهي تتطور مع الوقت، وقد تطور استعمال الذكاء في مجال البرمجة بشكل كبير، وزادت الأدوات التي تساعد المبرمجين بشكل كبير، لذلك نستكمل مقالنا حول كيفية استغلال الذكاء الاصطناعي في عالم البرمجة، ونكتب اليوم عن افضل ادوات تساعدك في مجال البرمجة بشكل كبير.

1- GitHub Copilot

أداة GitHub Copilot هي أشهر أداة تستغل الذكاء الاصطناعي في عالم البرمجة، أداة يمكنها مساعدتك في كتابة الأكواد الخاصة بمشروعك بسهولة وتستكمل كتابة ما تكتب، يمكن للأداة مساعدتك في كتابة أكواد منظمة تؤدي المهمة المطلوبة، كما انها تفهم أسلوب الكتابة الخاصة بك وتساعد في اتباع نفس أسلوب الكتابة حتى لا تكتب الكود البرمجي وهذه الأوامر مختلطة ببعض ما يُعرف باسم الـSpaghetti Code، هذه الأداة يمكنها كتابة أسطر كاملة من الكود وانشاء functions كاملة، وكتابة تعليقات ومساعدتك في البحث عن الأخطاء داخل الكود.

المميزات الرئيسية

تعمل مع أغلب البيئات البرمجية الشهيرة

تقدم اضافات لـVisual Sutdio وVisual Studio Code وNeovim وJetbrains

تقديم اقتراحات في الكود للـFunctions كاملة

امكانية التنقل بين عدة اقتراحات لاكمال الكود تلقائيًا بسهولة

تحديد واكتشاف واصلاح الأخطاء

اكتشاف الأخطاء الأمنية الممكنة في الكود

كتابة تعليقات مفيدة ومليئة بالمعلومات

موقع الأداة

2- Amazon CodeWhisperer

أداة Amazon CodeWhisperer من الأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة Machine Learning لمساعدة المبرمجين في كتابة الأكواد بشكل فعلي ومباشر أمامهم في بيئة البرمجيات التي يتعاملون معها، الأداة مُدربة على مجموعة من الأكواد مفتوحة المصدر ويمكنها اقتراح أكواد كاملة بناء على التعليقات المكتوبة والكود المكتوب بالفعل، كما انها تدعم عدة لغات برمجية وعدة بيئات برمجية IDE مثل JetBrain وVisual Studio Code وAWS Cloud9 والمزيد، هذه الأداة تزيد من انتاجية المبرمج ودقته بشكل عام.

المميزات الرئيسية

اقتراح الأكواد بشكل مباشر امامك

التوافق مع أغلب البيئات البرمجية

البحث عن مصادر للكتابات والفحوصات الأمنية

تحسين دقة الكود والأمان عن طريق الـMachine learning

موقع الأداة

3- Tabnine

من ادوات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على زيادة الانتاجية في عالم البرمجة عن طريق المساعدة في كتابة الأكواد بشكل دقيق وسريع، وهي أداة متوافقة مع مجموعة كبيرة من لغات البرمجة مثل Python وJava وJavaScript وPHP وGo وRust، هذه الأداة تعتمد على شبكة عصبية تتعلم من العديد من البيانات والأكواد مفتوحة المصدر لتقديم كتابة أكواد مضبوطة بلا مشاكل واضحة.

المميزات الرئيسية

التعامل مع الأكواد واكمالها بشكل ذكي بناء على قاعدة بيانات كبيرة من الأكواد مفتوحة المصدر

تخطيط الأكواد لتعريف الأخطاء واقتراح تعديلات على الأخطاء الممكن وقوعها

امكانية اعادة صياغة الكود لتحسين قرائيته والكفاءة وامكانية اصلاح أي اعطال

انشاء سجلات خاصة بالكود بشكل تلقائي لتسهيل فهم البرنامج والعمل عليه

موقع الأداة

4- Replit

منصة Replit بشكل عام هي IDE او بيئة برمجية خاصة، مشهورة بكونها IDE على المتصفح يمكنك الدخول اليه انت وفريقك والعمل معًا على المشروع وكتابة الأكواد معًا، لكن هناك ميزة اضافية فيه وهي Ghostwriter وهي أداة مزودة بالذكاء الاصطناعي مُصممة للمساعدة في تحسين عملية البرمجة وكتابة الأكواد وتغييرها، هذه الأداة تستطيع اقتراح الأكواد المختلفة واكمال ما تكتبه مما يجعلها أداة مساعدة بشكل كبير في عالم البرمجة، حيث تستطيع ان تستعملها في أي شيء تقريبًا، أداة Ghostwriter تستطيع تحسين عملية البرمجة بشكل عام وتحسين شكل الكود الذي تكتبه وتساعدك في تعلم لغات جديدة فهي اقتراح ممتاز.

المميزات الرئيسية

تسريع عملية كتابة الكود بشكل عام

تحديد الأخطاء والمساعدة في اصلاحهم

تساعدك في تعلم كيفية كتابة الأكواد داخل المستند

توضيح وكتابة التعليقات التي توضح الكود

موقع الأداة

5- Sourcegraph Cody

مساعد برمجة مبني على الذكاء الاصطناعي، هذه أداة Sourcegraph cody التي تعمل على تسريع عملك وزيادة انتاجيتم وتغذيتك بالمعرفة اللازمة والفهم اللازم لكل أساسيات الكود المكتوب، الوظيفة الأساسية لهذه الأداة هي متابعة الكود، معرفة اين مكانه في الأساس ومن قام بالتعديل عليه وإضافة أي تغييرات، ومن ثم هناك الوظيفة الثانية باستعمال النماذج اللغوية يمكن للأداة المساعدة في التعامل مع اوامرك وتحويلها الى أكواد للخروج بكود دقيق وعالي الجودة بدون مشاكل، حتى ان كنت غير محترف في البرمجة فهذه الأداة ستساعدك بشكل كبير.

المميزات الرئيسية

العثور على الأكواد بسرعة عن طريق اسم الدوال الداخلية او اسم الملف او الوصف

كتابة أكواد لإستكمال الـFunctions بناء على تعديلاتك واوامرك

شرح الأكواد المعقدة والدوال بشكل مبسط

تحديد الأخطاء والمشاكل الموجودة في الكود وتحسينها

موقع الأداة

6- AskCodi

هذه الأداة مبنية على OpenAI Codex وتستغل الذكاء الاصطناعي في كتابة الأكواد ومساعدتك في الكتابة، وتقديم اقتراحات في الكتابة نفسها، الأداة نفسها سهلة للاستعمال انت فقط تحتاج ان تضيفها كإضافة في الـIDE الخاص بك مثل Visual Studio Code وPyCharm او Intellij IDEA وستستطيع استعمالها في تسريع عملية الكتابة الخاصة بك وتحسين كتابة الكود والخروج بأفضل شكل مطلوب.

المميزات الرئيسية

انشاء الكود من الصفر بناء على اوامرك بشكل بسيط

الإجابة على التساؤلات التي ستخطر ببالك اثناء الكتابة

اقتراح الكتابة اثناء كتابة الكود لتقليل وجود الأخطاء

موقع الأداة

استغلال الذكاء الاصطناعي في البرمجة

في مقال سابق تحدثنا عن الذكاء الاصطناعي واستغلاله في البرمجة وكيف يمكنك ان تستفيد منه في وظيفتك كمبرمج، واستكملناه في هذا المقال بمجموعة من الأدوات التي تستطيع استغلالها في البرمجة والحصول على مساعدة منها من أجل تقديم عملك بشكل ممتاز بلا شوائب او مشاكل قد تواجهها، اختيار الذكاء الاصطناعي لمساعدتك سيكون من أفضل الخيارات التي تختارها في حياتك، عزيزي المبرمج لن يستبدلك الذكاء الاصطناعي، سيستبدلك شخص يستطيع استعماله.