شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تطلق سيارة جديدة بسعر 25 ألف دولار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تظهر سيارة تسلا الكهربائية ذات الأسعار المعقولة، والتي طال انتظارها، جنبًا إلى جنب مع سيارة أجرة آلية، وفقا لتقرير theverge.

حيث يقال إن شركة تسلا تستعد لبناء سيارة كهربائية بقيمة 25 ألف دولار مبنية على المنصة الهندسية للجيل التالي للشركة، و أفاد موقع Axios أن كاتب السيرة الذاتية لإيلون ماسك، Walter Isaacson، قد قام بتفصيل خطة لبناء سيارة كهربائية بقيمة 25000 دولار إلى جانب سيارة أجرة آلية يمكنها نقل الركاب.

هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها عن خطط تسلا لشراء سيارة كهربائية بقيمة 25 ألف دولار، ووعد ماسك بذلك في عام 2018، قائلا إنه سيكون ممكنا في غضون ثلاث سنوات.

وتم التأكيد مرة أخرى على هدف توفير سيارة كهربائية بأسعار معقولة مرة أخرى في عام 2020، كما تم الوعد أيضًا بأن يبلغ سعر الموديل 3 حوالى 35 ألف دولار، لكنه ظهر لأول مرة بهذا السعر الذي يصعب العثور عليه لبضعة أشهر قبل أن توقف تسلا خطتها الأصلية لصالح استراتيجية جديدة أكثر تكلفة.

وبحسب ما ورد كان " ماسك " يضغط من أجل إنشاء سيارة أجرة آلية مستقلة تمامًا بدلاً من خطته الأصلية للسيارة الكهربائية التي تبلغ قيمتها 25000 دولار و تم تصميم سيارات الأجرة الآلية لتقليل الاعتماد على ملكية السيارة، بدون مرايا، ولا دواسات، ولا عجلة قيادة، مما يجعل السيارة التي تبلغ قيمتها 25 ألف دولار غير ضرورية.

وقال لإيزاكسون: "إن [روبوتاكسي] هو المنتج الذي يجعل من تسلا شركة تبلغ قيمتها عشرة تريليونات". "سيتحدث الناس عن هذه اللحظة بعد مائة عام."

كان مهندسو تيسلا متشككين بشأن المشروع، وناقشوا ما إذا كان سيتم إنشاء سيارة أجرة روبوتية بعجلة قيادة يمكن إزالتها لاحقًا خوفًا من ألا تكون القيادة الذاتية الكاملة (FSD) جاهزة أو أن المنظمين لن يوافقوا على مثل هذه السيارة و بعد الإبقاء على خطة السيارة الكهربائية التي تبلغ قيمتها 25 ألف دولار على قيد الحياة كمشروع منفصل، أقنع المهندسون " ماسك " في النهاية بأن "تسلا" يمكنها بناء سيارة للسوق الشامل، واحدة تباع مقابل 25 ألف دولار مع عجلة قيادة والأخرى كسيارة أجرة روبوتية، على "الجيل التالي" للشركة.

وبحسب ما ورد انضم ماسك في وقت سابق من هذا العام بعد رؤية التصميم الذي ابتكره مهندسو تسلا وقدم المهندسون سيارة أجرة روبوتية وسيارة كهربائية بقيمة 25 ألف دولار بجانب بعضهما البعض، ويُقال إن كلاهما يتمتعان "بإحساس Cybertruck المستقبلي" الذي وافق عليه " ماسك ".

وقال: "عندما يقترب أحد هذه الأشياء، سيعتقد الناس أنهم يرون شيئاً من المستقبل".

وتم عرض الرسومات التصميمية لسيارة كهربائية صغيرة الحجم لفترة وجيزة في مقطع فيديو لشركة Tesla في وقت سابق من هذا العام، مما دفع الكثيرين إلى التكهن بأنها قد تكون جزءًا من خطط Tesla لسيارة كهربائية بقيمة 25000 دولار.

ويعمل كبار مهندسي شركة تيسلا في أوستن، تكساس جنبًا إلى جنب مع خط تجميع آلي عالي السرعة في محاولة لبناء سيارات الجيل التالي وسيارات الأجرة الآلية بكميات كبيرة ، وكل هذا جزء من حملة تصنيعية لتقليل تكاليف البطارية وجعل هدف تسلا الذي يبلغ سعره 25000 دولار في السوق الشامل حقيقة واقعة.