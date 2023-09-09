شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح تحديثا جديدا لمتصفح كروم بشكل مختلف الأسابيع المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيظهر متصفح كروم من جوجل بمظهر وشكل مختلف على سطح المكتب، حيث يتم تحديثه على نطاق واسع بالاعتماد على لغة تصميم المواد الخاصة به في الأسابيع المقبلة، وفي هذه الحالة، سيتضمن ذلك أيقونات محدثة مع "التركيز على الوضوح" ولوحات ألوان جديدة "تكمل علامات التبويب وشريط الأدوات بشكل أفضل، " وفقًا لمنشور مدونة من رئيس كروم Parisa Tabriz.

كما إن كروم نفسه ليس هو الشيء الوحيد الذي حصل على مظهر جديد، حيث تعمل جوجل على تحديث واجهة متجر Chrome Web Store مع بعض المواد التي تصممها بشكل أنيق، وهذه التغييرات موجودة بالفعل في المعاينة العامة (كما رصدتها 9to5Google الأسبوع الماضي)، وقامت بإنشاء شريط تمرير للصور يقارن النمط القديم بالنمط الجديد ويبدو المتجر الجديد أفضل بكثير .

وتجري جوجل أيضًا بعض التحديثات على أدوات التصفح الآمن في كروم للمساعدة في الحفاظ على أمانك أثناء تصفح الويب، وعندما تنتقل إلى موقع يحتمل أن يكون خطيرًا تقوم جوجل حاليًا بفحص هذا الموقع مقابل قائمة مخزنة محليًا ويتم تحديثها كل 30 إلى 60 دقيقة.

ولكن في الأسابيع المقبلة، ستقوم بدلاً من ذلك بفحص المواقع مقابل قائمة Google للمواقع السيئة في الوقت الفعلى، وقد يمنعك التغيير من الانتقال إلى موقع ضار تم إنشاؤه قبل دقائق فقط، ويقول تبريز: "من خلال تقصير الوقت بين تحديد التهديدات ومنعها، نتوقع أن نرى حماية أفضل بنسبة 25% من البرامج الضارة وتهديدات التصيد الاحتيالي".