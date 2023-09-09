شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 7 معلومات عن خروج وعودة بريطانيا لبرنامج علوم الفضاء مع الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بمثابة توقف للكثير من البرامج المشاركة بينها والاتحاد الاوروبى وأبرزها البرامج العلمية وعلوم الفضاء، وعادت اليوم للدخول فى عدد من البرامج مرة أخرى، وفيما يلى نقاط حول قصة الفصل والعودة مرة أخرى وأهم هذة للبرامج :

1 - كانت إحدى عواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هي اضطرار المملكة المتحدة إلى الخروج من العديد من البرامج العلمية الرئيسية للاتحاد الأوروبى بما في ذلك مشروع جاليليو للملاحة الفضائية ومشروع هورايزون، وهو برنامج البحث العلمي الرائد في الاتحاد الأوروبي.

2- الآن، من المقرر أن تنضم المملكة المتحدة مرة أخرى إلى هورايزون كدولة منتسبة بموجب ما وصفه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بـ "اتفاق مفصل".

3 - ستصبح المملكة المتحدة أيضًا عضوًا منتسبًا في برنامج كوبرنيكوس، وهو برنامج الأقمار الصناعية لمراقبة الأرض التابع للاتحاد الأوروبي والذي تبلغ قيمته 8 مليارات جنيه إسترليني (9 مليارات يورو).

4- مع ذلك، فهي لن تنضم مرة أخرى إلى مجموعة الأبحاث النووية التابعة لليوراتوم، وبدلاً من ذلك ستختار التركيز على أبحاث الاندماج النووي الخاصة بها ، وبموجب شروط الصفقة، ستساهم المملكة المتحدة بحوالي 2.6 مليار يورو (2.2 مليار جنيه إسترليني أو 2.75 مليار دولار) سنويًا في المتوسط ​​لمشاركتها في كل من هورايزون وكوبرنيكوس.

5- تم إبعاد المملكة المتحدة عن Horizon بسبب النزاع حول اتفاقية التجارة الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أيرلندا الشمالية، على الرغم من المفاوضات الإيجابية في عام 2020 ، وتم التوصل إلى اتفاق لعودة المملكة المتحدة في فبراير 2023، لكن المفاوضات تعثرت بشأن مستوى الالتزام المالي للمملكة المتحدة.

6- وكان المبدأ الرئيسي هو أن المملكة المتحدة لن تدفع ثمن سنوات الغياب، لكن حزب العمال المعارض في المملكة المتحدة أشار أيضًا إلى أن بريطانيا قد فوتت الكثير في تلك الفترة ، وقال المتحدث باسم حزب العمال بيتر كايل: "سنتان من الشركات العالمية تبحث في جميع أنحاء العالم عن مكان إقامة مراكز أبحاثها وتختار دولًا أخرى غير بريطانيا، لأننا لسنا جزءًا من هورايزون". "هذا عامين من الفرص الضائعة بالنسبة لنا كدولة."

7- ووفقاً للمفوضية الأوروبية، فإن برنامج Horizon Europe "يعالج تغير المناخ ويساعد على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ويعزز القدرة التنافسية والنمو للاتحاد الأوروبي" . وهي تشمل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و17 دولة منتسبة اعتبارًا من يناير 2023، وتفتخر بميزانية تبلغ 95.5 مليار يورو (102 مليار دولار).