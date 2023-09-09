شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام أدوات أندرويد الجديدة لتحقيق أقصى استفادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إلى جانب شعار وهوية أندرويد الجديدين، شاركت جوجل أيضًا مجموعة من الميزات الجديدة التي يقدمها نظام أندرويد البيئي لمساعدة المستخدمين على تحقيق أقصى قدر من الإنتاجية والبقاء على اتصال دون بذل الكثير من الجهد.

وفيما يلى قائمة بأبرز المميزات وكيفية استخدامها بشكل أكثر كفاءة:

- ويديجت التنبيهات الذكى يتضمن تحديث أندرويد أداة Assistant At a Glance وهي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقديم المعلومات ذات الصلة وفي الوقت المناسب مباشرة على الشاشة الرئيسية دون أي إدخال يدوي أو جهد إضافي، حيث توفر الأداة تنبيهات دقيقة للطقس وتحديثات سفر ديناميكية وتذكيرات بالأحداث القادمة.

خطوات استخدامه:

اضغط لفترة طويلة على الشاشة الرئيسية وحدد Widgets، ثم قم بالتمرير لأسفل القائمة وانقر على جوجل، وهنا، اضغط لفترة طويلة على أداة Assistant At a Glance واسحبها إلى الشاشة الرئيسية.

ميزة Lookout Image Q&A قد يكون التعرف على المحتوى المرئي للأشخاص ضعاف البصر أمرًا صعبًا، وبينما يقدم أندرويد بالفعل الكثير من ميزات إمكانية الوصول، فإن إحدى الميزات التي يمكن أن تساعدهم بشكل أفضل هي الأسئلة والأجوبة على Lookout.

وتستخدم هذه الميزة الذكاء الاصطناعي لإنشاء أوصاف تفصيلية للصور ويمكن للمستخدمين التفاعل معها عن طريق الكتابة أو استخدام الأوامر الصوتية.

خطوات استخدامه:

قم بتنزيل وتثبيت تطبيق Lookout - Assisted Vision من متجر Play، وبمجرد التنزيل، قم بإعداده بشكل صحيح ثم قم بتمكين ميزة Image Q&A، وبمجرد الانتهاء، اضغط على أيقونة الميكروفون في الأسفل ثم اطلب منه وصف الصورة التي تظهر على الشاشة الآن.

- ميزة Routines تعتبر الإجراءات الروتينية جانبًا آخر من نظام التشغيل أندرويد، ويمكن للمستخدمين إنشاء عدة أنواع من الإجراءات باستخدام مساعد جوجل للبقاء على اطلاع دائم بآخر المستجدات حول العالم وأنفسهم.

لإنشاء روتين جديد، توجه إلى إعدادات جوجل Assistant ثم اضغط على Routines، وسترى بعض الإجراءات المقترحة هناك على شكل دائري، أو يمكنك أيضًا اختيار إنشاء روتين جديد من خلال النقر على الزر جديد في الزاوية اليمنى العليا.