شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى عيد ميلاده الـ 15.. جوجل تطرح 4 أدوات جديدة لمتصفح كروم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد متصفح كروم أحد أكثر منتجات شركة جوجل نجاحًا، والذى يحتفل أيضًا بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لتأسيسه هذا الشهر، حيث تم إطلاقه كإصدار تجريبي لنظام التشغيل Windows XP في عام 2008، وقد قطع مسافة طويلة ويخضع الآن لعملية تجديد، وفيما يلى أبرز الأدوات الجديدة التى سيحصل عليها المتصفح:

قالت جوجل إن Chrome سيحصل على مظهر جديد على سطح المكتب في الأسابيع المقبلة، وكجزء من إعادة التصميم، سيحصل على أيقونات محدثة مع التركيز على الوضوح ولوحات ألوان جديدة تكمل علامات التبويب وشريط الأدوات بشكل أفضل.

تصميم Material جديد

الهدف من هذه الألوان هو مساعدة المستخدمين على التمييز بين الملفات الشخصية، مثل حسابات العمل والحسابات الشخصية، في لمحة واحدة، كما يتمتع Chrome أيضًا بتكامل أفضل مع أنظمة التشغيل مما يسمح له بالتكيف بسهولة مع إعدادات مستوى نظام التشغيل، مثل الوضعين الداكن والفاتح.

وستكون هناك تحسينات مثل "قائمة أكثر شمولاً للوصول بشكل أسرع إلى ملحقات Chrome وترجمة جوجل ومدير كلمات المرور من جوجل والمزيد."

متجر كروم الالكتروني يتوفر نمط Material You أيضًا في Chrome Web Store لتسهيل اكتشاف الإضافات، وسيحتوي المتجر أيضًا على فئات ملحقات جديدة، بما في ذلك الملحقات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وتسليط الضوء على المحررين بالإضافة إلى التوصيات المخصصة.

وأضافت الشركة: "على الصعيد الأمني، قامت الشركة بتوسيع التحقق من السلامة ليشمل الإضافات حتى يتمكن Chrome من المساعدة في تحديد الإضافات في المتجر التي لم يتم نشرها مؤخرًا، في انتهاك لسياساتنا، أو التي يحتمل أن تكون ضارة".

ترقيات للتصفح الآمن يحصل التصفح الآمن أو safe browsing من جوجل في كروم، والذي يحمي المستخدمين من خلال وضع علامة على المواقع والملفات الخطرة، على ترقية، حيث كانت الميزة تعمل سابقًا عن طريق التحقق من كل زيارة للموقع مقابل قائمة مخزنة محليًا بالمواقع السيئة المعروفة والتي يتم تحديثها كل 30 إلى 60 دقيقة.

ونظرًا لأن نطاقات التصيد الاحتيالي أصبحت أكثر تعقيدًا، تعمل الشركة على ترقية التصفح الآمن بحيث تقوم الآن بفحص المواقع ضد مواقع جوجل السيئة المعروفة في الوقت الفعلي.