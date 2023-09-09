شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف كويكب على مسافة 2500 ميل من الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت صخرة فضائية مكتشفة حديثًا يبلغ عرضها حوالي 6.5 قدم (2 متر) بالقرب من الأرض اليوم على مسافة أقرب بخمس مرات من مدار الأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وتم رصد الكويكب الصغير، المسمى C9FMVU2، قبل ساعات قليلة فقط من اقترابه من الأرض.

مرت الصخرة الفضائية بالكوكب على مسافة 2500 ميل فقط (4000 كيلومتر)، حوالي 1٪ من المسافة بين الأرض والقمر.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، إن الكويكب صغير جدًا لدرجة أنه لم يشكل أي خطر على الأرض.

ولو اصطدم الكويكب بالكوكب، لاحترق في الغلاف الجوي للأرض، مما يتسبب في كرة نارية، ومن المحتمل أن تصل بعض الشظايا الصغيرة إلى سطح الكوكب.

وفقًا لريتشارد مويسل، رئيس قسم الدفاع الكوكبي في وكالة الفضاء الأوروبية، فإن المرور القريب سيغير مسار الكويكب بشكل كبير بسبب جاذبية الأرض.

وكان C9FMVU2 صغيرًا جدًا بحيث لا يمكن لعلماء الفلك الهواة رؤيته، واكتشف علماء الفلك حتى الآن أكثر من 30 ألف كويكب قريب من الأرض، وهي صخور فضائية تنطلق عبر الفضاء على مقربة من مدار الأرض، ومن بين هؤلاء، هناك حوالي 2300 فقط تعتبر خطرة، وفقًا لوكالة ناسا.

يجب أن يكون عرض الكويكب أكبر من 460 قدمًا (140 مترًا) وأن يتبع مدارًا يأخذه ضمن مسافة 20 مسافة قمرية من الأرض ليحصل على التصنيف الرسمي "يحتمل أن يكون خطيرًا".

ومع ذلك، حتى الكويكبات الأصغر حجمًا بكثير قد تسبب دمارًا واسع النطاق إذا ضربت الكوكب، على سبيل المثال، أدت موجة الصدمة الناجمة عن اصطدام كويكب تشيليابينسك الوحيد الذي يبلغ عرضه 65 قدمًا (20 مترًا)، والذي انفجر في السماء فوق جنوب روسيا عام 2013، إلى تحطيم آلاف النوافذ، وإصابة حوالي 1400 شخص بشظايا الزجاج المتطاير.

يعمل علماء الفلك لرسم خريطة لعدد الصخور الفضائية القريبة من كوكبنا للتأكد من أن البشرية لن تتفاجأ بسبب اصطدام غير متوقع.

كما أنه في حالة وجود صخرة يحتمل أن تكون خطرة في مسار تصادمي مع الأرض، ستحاول وكالات الفضاء العالمية تحويل مسار الكويكب المقترب.