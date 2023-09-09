شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطور نموذج ذكاء اصطناعي للكشف عن السرطان.. التفاصيل الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مايكروسوفت وPaige، مزود علم الأمراض الرقمي، عن شراكة لبناء أكبر نموذج للذكاء الاصطناعي يعتمد على الصور في العالم للكشف عن السرطان، حيث سيتم تدريب النموذج على ما يصل إلى أربعة ملايين شريحة مجهرية رقمية عبر أنواع متعددة من السرطان، من أرشيف بايج الذي لا مثيل له للبيانات السريرية بحجم بيتابايت.

وتستخدم Paige البنية التحتية المتقدمة للحوسبة الفائقة من Microsoft لتدريب التكنولوجيا على نطاق واسع ونشرها في النهاية في المستشفيات والمختبرات في جميع أنحاء العالم باستخدام Azure.

وتعمل Paige مع Microsoft على تطوير نموذج جديد للذكاء الاصطناعي أكبر من أي نموذج ذكاء اصطناعي آخر قائم على الصور موجود اليوم، وتم تكوينه بمليارات من المعلمات، ويساعد هذا النموذج في التقاط التعقيدات الدقيقة للسرطان، ويعمل بمثابة حجر الزاوية للجيل القادم من التطبيقات السريرية والمؤشرات الحيوية الحسابية التي تدفع حدود علم الأورام وعلم الأمراض، كما يقول بيج.

وقالت الشركة "لقد كانت Paige في طليعة الابتكار منذ إنشائها، ومن خلال الجمع بين خبرة Microsoft وقوة الحوسبة الهائلة مع خبرة Paige العميقة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وعلم الأمراض الرقمية، نعتقد بقوة أننا سنعمل على تطوير أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا بشكل كبير" ،"ومن خلال تطوير هذا النموذج، سنساعد في تحسين حياة الملايين من الأشخاص الذين يصابون بالسرطان كل يوم".

ومن المتوقع أن يكتمل النموذج في عام 2024. وبمجرد نشره، يمكن أن يساعد علماء الأمراض على تشخيص السرطان بشكل أكثر دقة وكفاءة، مما قد يؤدي إلى اكتشاف وعلاج المرضى في وقت مبكر.

الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية تعد الشراكة بين Microsoft وPaige واحدة من عدد من المبادرات الحديثة لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين اكتشاف السرطان، وفي يوليو، أعلنت شركة جوجل أنها تعمل على تطوير نموذج ذكاء اصطناعي للكشف عن سرطان الجلد من خلال صور الشامات.

وفي فبراير، أطلقت شركة IBM Watson Health أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الأطباء على تشخيص سرطان الثدي، وتعد هذه المبادرات جزءًا من الاتجاه المتزايد لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الرعاية الصحية.

ويتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير أدوية جديدة، وتخصيص العلاجات، وحتى توفير الرعاية الطبية عن بعد، مع استمرار تطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فمن المرجح أن تلعب دورًا متزايد الأهمية في مكافحة السرطان.