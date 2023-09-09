تكنولوجيا: الكشف عن المكنسة الكهربائية Xiaomi Robot Vacuum E10C بقوة شفط 3.5 كيلو باسكال

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة شاومي عن المكنسة الكهربائية Robot Vacuum E10C الجديد بقوة شفط تبلغ 3500 باسكال. ويوفر الجهاز أيضًا ثلاثة إعدادات لتدفق المياه وأربعة أوضاع للطاقة. ويمكن لبطارية المكنسة والتي تبلغ سعتها 2600 مللي أمبير توفير ما يصل إلى 110 دقيقة من وقت التشغيل بشحنة واحدة.

تحتوي مكنسة Xiaomi Robot Vacuum E10C على فرشاة مطاطية من الاسفل وفرشاة جانبية لالتقاط الحطام. كما يحتوي الجهاز المنزلي الذكي الجديد ايضًا على ثلاثة إعدادات للتنظيف وهو مزود بأجهزة استشعار للكشف عن العوائق.

يمكن للجهاز أن يخطط بذكاء للطريق الأكثر فعالية لتشغيله من خلال مسار تنظيف متعرج. كما أنه يقوم بضبط تدفق المياه بذكاء حسب الضرورة أثناء العمليات. سيعود الروبوت بذكاء إلى قاعدة الشحن الخاصة به عندما تنفد طاقته.

يمكن توصيل Robot Vacuum E10C بتطبيق Mi Home أو Xiaomi Home. ويتيح ذلك للمستخدم ضبط إعداداته، أوتعيين جدول للتنظيف، أو مراقبة التقدم المحرز في مهمة التنظيف. كما انه يوفر أيضًا إشعارات صوتية ويدعم أيضًا مساعد Alexa و Google Assistant.

تتميز مكنسة Xiaomi Vacuum E10C الجديدة بتصميم دائري نحيف يسمح لها بالانتقال إلى المناطق الداخلية فيالغرفة. ويمكنها التحرك تحت الأثاث بسهولة بينما تسمح لها مستشعرات الكشف عن العوائق بعدم السقوط عبر الدرج.

لا توجد تفاصيل حول أسعار Xiaomi Robot Vacuum E10C حتى الآن. ولم يتم أيضًا تحديد تاريخ إطلاق الجهاز من قبل الشركة. ومع ذلك، من المتوقع أن يتم نشر هذه التفاصيل قريبا.

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