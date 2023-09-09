تكنولوجيا: الإعلان عن جهاز الكمبيوتر الصغير Zotac ZBOX PRO PI339 Pico بمعالج Intel N100

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Zotac عن جهاز الكمبيوتر الصغير ZBOX PRO PI339 pico والذي يأتي بأبعاد 114.8 × 76.0 × 27.11 ملم.

يتميز الجهاز بفتحة M.2 واحدة للتخزين وذاكرة عشوائية ملحومة. وهو يأتي بدون مروحة ويمكن استخدامه للتحكم الصناعي واللافتات الرقمية وحوسبة الحافة وتطبيقات إنترنت الأشياء (IoT).

يبلغ حجم الكمبيوتر الصغير حوالي ربع لتر (0.24 لتر). ويتم تشغيل الجهاز الصغير بواسطة معالج Intel Processor N100 ومعالج رسومات Intel UHD المدمج. ويحتوي الجهاز على ذاكرة عشوائية ملحومة بسعة 4 جيجابايت أو 8 جيجابايت.



تم تجهيز الكمبيوتر الصغير الجديد بمنفذي HDMI 2.0 مع دعم إخراج الصوت. كما أن لديه مقبس Gigabit Ethernet ومنفذي USB-A بسرعة نقل تبلغ 5 جيجابت في الثانية.

تشمل خيارات الاتصال اللاسلكي لـ WiFi 6 وBluetooth 5.2، في حين يتم تضمين هوائيين لاسلكيين في الصندوق.

لم يتم إصدار الأسعار الرسمية وتفاصيل الإصدار لجهاز Zotac ZBOX PRO PI339 بعد. ومع ذلك، ظهر المنتج في قائمة متاجر التجزئة عبر الإنترنت في سنغافورة بسعر يعادل 285 دولارًا. ومن المتوقع أن يتم إصدار المعلومات الرسمية عنالإطلاق والتسعير لجهاز الكمبيوتر الصغير قريبًا.

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