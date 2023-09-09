تكنولوجيا: هاتف Vivo T2 Pro قادم إلى الهند مع معالج Dimension 7200

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في شهر أبريل الماضي، أطلقت شركة Vivo هاتفي T2 وT2x في الهند، ولكن يبدو أن هذه السلسلة لم تكتمل. وفي الواقع، سينضم إصدار ثالث إلى هذين الهاتفين في الهند قريبًا، وسيتم تسويقه باسم Vivo T2 Pro.

واليوم، تم تسريب بعض التفاصيل حول هذا الهاتف من قبل مصدر موثوق به عادة، لذلك دعونا نتعمق أكثر.

يقال إن Vivo T2 Pro مدعوم بمعالج Dimensity 7200. كما يُزعم أن T2 Pro تمكن من تحقيق 600000 درجة على قاعدة بيانات AnTuTu.

يُشاع أن T2 Pro سيصل إلى الهند في نسختين، نسخة بسعة تخزين 128 جيجابايت ونسخة بسعة 256 جيجابايت. وسيحتوي كلاهما على 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

سيتم إطلاق الهاتف الذكي حصريًا على Flipkart، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح متى سيتم الإطلاق.

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