شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Roblox تصل لأجهزة "بلايستيشن" أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة الألعاب Roblox لطرح منصة العوالم الرقمية المميزة التابعة لها لأجهزة PlayStation في شهر أكتوبر المقبل، وستصل اللعبة إلى أجهزةPS5 بالطبع إضافة إلى مستخدمى أجهزة بلايستيشن 4 الذين لم يحدثوا أجهزتهم بعد، وستكون اللعبة متاحة للتنزيل المجانى.

وكانت Roblox متاحًا بالفعل على كل الأنظمة الأساسية الأخرى تقريبًا، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac وiOS وAndroid وXbox، على الرغم من أنه لا يزال غير متاح لأجهزة Switch.

و ذكر الرئيس التنفيذي David Baszucki جهاز Switch جنبًا إلى جنب مع PlayStation كمنصات محتملة خلال مكالمة أرباح شهر أغسطس، وفقًا لما أوردته The Verge، لذلك يمكن إطلاقه في النهاية على وحدة التحكم الهجينة من Nintendo، أو ربما تنتظر الشركة النسخة الجديدة من Switch الذي ترددت شائعات عنه منذ فترة طويلة.

وذكرت الشركة أن نسخة الواقع الافتراضي من Roblox سيتم إطلاقها رسميًا لمنصة Meta Quest في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد تشغيل تجريبي ناجح.

أما بالنسبة لإصدارات PlayStation، فقد وعدت الشركة أن المستخدمين سيتمكنون من الوصول إلى "الكتالوج الكامل لتجارب Roblox"، مما يشير إلى مجموعة أدوات قوية عبر الأنظمة الأساسية.

واستخدمت الشركة أيضًا RDC للإعلان عن بعض الابتكارات الرائعة للخدمة، بما يتجاوز التوفر على نطاق أوسع، و لقد كشفت النقاب عن نسختها الخاصة من دردشة الفيديو التي تتضمن صورك الرمزية Roblox لإجراء محادثات فردية مع مستخدمين آخرين.

وأعلنت الشركة أيضًا عن برنامج دردشة جديد يسمى Roblox Assistant يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي للمساعدة في التخطيط للإنشاءات وكتابة التعليمات البرمجية وإنشاء أصول افتراضية والمزيد، وفقًا لموقع The Verge.