علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: هاتف Tecno Phantom V Flip قادم في 22 سبتمبر

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Tecno هاتفها القابل للطي Phantom V Fold في MWC 2023 في أواخر شهر فبراير، والآن، فإن الشركة على وشك إطلاق هاتف قابل للطي على شكل صدفي، والذي يطلق عليه اسم Tecno Phantom V Flip.

سيتم الكشف عن Tecno Phantom V Flip في 22 سبتمبر في حدث في سنغافورة. وتقول Tecno إن هاتف Phantom V Flip يعكس التزامها باستكشاف عوامل الشكل الجديدة وإعادة تعريف أسلوب ووظائف الهواتف القابلة للطي لجماهير متحمسة وعصرية ومتطلعة للمستقبل.

وإلى جانب Phantom V Flip، ستطلق Tecno جهاز الحاسب المحمول MegaBook T1 2023 بحجم 14 بوصة. ولم تكشف الشركة عن أي شيء حول أي من هذين المنتجين، لكن الصور المسربة كشفت أن Tecno Phantom V Flip سيحتوي على شاشة دائرية مع كاميرتين.

تم رصد Phantom V Flip أيضًا على قاعدة بيانات Google Play Console مع بعض المواصفات: شاشة قابلة للطي بحجم 6.9 بوصة ودقة FullHD+ وذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت ونظام Android 13. ومن المحتمل أن يعمل الهاتف بمعالج Dimensity 1300.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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