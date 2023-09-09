تكنولوجيا: مقطع فيديو تشويقي جديد من جوجل يكشف عن ساعة Pixel Watch 2 من جميع الزوايا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة جوجل بنشر مقطعين بالامس لتكشف عن ساعة Pixel Watch 2، إذ أظهر أحداهما بعض اللمحات السريعة للساعة الذكية، بينما صور الآخر بشكل أساسي Pixel 8 وPixel 8 Pro من جميع الزوايا الممكنة.

وبعد مقطع الفيديو “Sneak Peek at Pixel 8 & Pixel 8 Pro” الذي تم عرضه بالأمس، أصبح لدينا الآن نظرة سريعة عن ساعة Google Watch 2.

وعلى ما يبدو، هناك تشابه مع الجيل الأول من Pixel Watch. والشيء الجديد الوحيد الواضح، بصرف النظر عن إعادة التصميم الطفيفة للتاج، هو نقش “IP68” على الظهر، مما يعني أنه على الاصدار السابق، سيكون هذا الجهاز محميًا أيضًا من الغبار.

ستصل هواتف Pixel 8 وPixel 8 Pro وساعة Pixel Watch 2 رسميًا في حدث خاص في نيويورك في 4 أكتوبر. وستبدأ الطلبات المسبقة في نفس اليوم.

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