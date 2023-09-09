طريقة فك رمز الايفون بعد نسيان رمز الدخول

ما هي أسهل طريقة من اجل فك رمز الايفون؟ كيف تتجاوز قفل شاشة الآيفون عند نسيان رمز الدخول، ماذا تفعل عندما تظهر رسالة تم ايقاف الايفون، أسئلة كثيرة يبحث العديد من مستخدمي آبل عن إجابات لها، وخاصة ان النسيان أحد المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثير، لحل تلك المشكلة، سوف نتعرف في هذا المقال على اكثر من طريقة من خلالها سوف تتمكن من فك رمز الايفون بعد نسيان رمز الدخول بكل سهولة.

الطريقة الأولى: فك رمز الايفون عبر iTunes

اذا نسيت قمت بإدخال كلمة السر أو رمز الدخول بشكل غير صحيح سيؤدي هذا الى تعطيل جهاز الآيفون وبالتالي لن تتمكن من تشغيل جهازك مرة اخرى الا بعد مرور بعض الوقت، ولهذا سوف نتعرف على اول طريقة والتي سوف تمنحك القدرة على فك رمز الايفون من خلال جهاز كمبيوتر ماك أو ويندوز وعبر iTunes واليك الخطوات:

تحتاج الى كمبيوتر (ماك او ويندوز)

يجب ان يكون الكمبيوتر مثبت عليه ويندوز 10 أو نظام أحدث

ولا تنسى تثبيت آي تيونز على الجهاز

قم بتوصيل الكيبل بين الآيفون والكمبيوتر

قم بإيقاف تشغيل الآيفون

ثم ضع جهاز الايفون في وضع الاسترداد DFU MODE

لتفعيل وضع الاسترداد في آيفون 8 وبلس و إكس والاصدارات الاحدث،استخدم الزر الجانبي.

لتفعيل وضع الاسترداد في آيفون 7 وبلس ،استخدم زر خفض الصوت.

لتفعيل وضع الاسترداد في آيفون 6 و الاصدارات الاقدم،استخدم زر الشاشة الرئيسية.

بمجرد الدخول إلى وضع الاسترداد

سوف يقوم تطبيق آي تيونز بإظهار نافذة يظهر فيها خيارين

الأول هو استعادة الهاتف والثاني هو تحديث نظام التشغيل

انقر على استعادة وانتظر قليلا حتى تنتهي العملية

سيتم عمل ريستارت لجهاز الايفون الخاص بك

وهكذا، تكون نجحت في فك رمز الايفون وفتح جهازك مرة اخرى بدون اي مشكلة.

الطريقة الثانية: فك رمز الايفون عبر iCloud

ننتقل إلى طريقة أخرى سهلة وسريعة، يمكن من خلالها فك قفل الايفون في ثواني، وتعتمد تلك الطريقة لفتح جهاز الايفون الخاص بك على الآيكلاود iCloud وإليك كيفية تجاوز قفل شاشة الآيفون عند نسيان رمز الدخول عبر آي كلاود:

يجب أن يكون الهاتف متصل بالواي فاي أو الباقة

بعدها، انتقل إلى موقع آي كلاود من هنا

وقم بتسجيل الدخول عبر معرّف آبل الخاص بك

ثم اختر العثور على جهازي Find My iPhone.

انقر على خيار حذف ومحو كافة بيانات الايفون

بعد عمل فورمات للآيفون، يمكنك الآن تجاوز رمز الدخول وفتح شاشة جهاز الآيفون الخاص بك دون أي مشكلة.

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وصلنا لختام مقالنا بعد ان تعرفنا على طريقة فك رمز الايفون بعد نسيان رمز الدخول، يمكنك الإعتماد على أي طريقة وسوف تكون قادر على تجاوز باسورد شاشة قفل الآيفون و تخطي رمز الدخول واستخدام جهازك مرة اخرى بشكل سلس وسريع.