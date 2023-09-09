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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إقلاع أول طائرة هيدروجين سائل مأهولة فى العالم والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لتقرير TheNextWeb فقد جرب السوفييت استخدام الهيدروجين السائل كوقود منذ 35 عامًا، ولكن فقط لأحد المحركات الثلاثة لـ Tupolev Tu-155، في المقابل تعمل طائرة HY4 التابعة لشركة H2FLY باستخدام الهيدروجين السائل فقط (بدلاً من النوع الغازي) كوقود، وتعتمد فقط على مجموعة نقل الحركة التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين طوال الرحلة.
يمثل هذا الحدث تتويجا لمشروع HEAVEN، وهو شراكة يمولها الاتحاد الأوروبي تهدف إلى إثبات جدوى استخدام الهيدروجين السائل المبرد في الطائرات.
وبينما استمرت الرحلة التجريبية في مكان ما حوالي 10 دقائق، قبل أيام قليلة بقيت الطائرة HY4 وطياريها في الهواء لمدة 3 ساعات ودقيقة واحدة - وهو إنجاز يتطلب 10 كجم من الهيدروجين، وفي حالة استخدام سعة التخزين الكاملة للطائرة البالغة 24 كجم، فيمكن أن تبقى في وضع التشغيل لمدة 8 ساعات.
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