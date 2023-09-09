شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إقلاع أول طائرة هيدروجين سائل مأهولة فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مطار صغير ومتواضع في ماريبور بدولة سلوفينيا الأوربية، تعمل شركة H2FLY الألمانية الناشئة العاملة في مجال الدفع الهيدروجيني على تحقيق إنجاز كبير في مجال الطيران الخالي من الانبعاثات خلال فصل الصيف، وقد أتى كل هذا العمل الشاق بثماره، مع الإكمال الناجح لأول رحلة جوية مأهولة تعمل بالهيدروجين السائل في العالم.





وفقا لتقرير TheNextWeb فقد جرب السوفييت استخدام الهيدروجين السائل كوقود منذ 35 عامًا، ولكن فقط لأحد المحركات الثلاثة لـ Tupolev Tu-155، في المقابل تعمل طائرة HY4 التابعة لشركة H2FLY باستخدام الهيدروجين السائل فقط (بدلاً من النوع الغازي) كوقود، وتعتمد فقط على مجموعة نقل الحركة التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين طوال الرحلة.

يمثل هذا الحدث تتويجا لمشروع HEAVEN، وهو شراكة يمولها الاتحاد الأوروبي تهدف إلى إثبات جدوى استخدام الهيدروجين السائل المبرد في الطائرات.