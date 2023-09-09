شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الطيران الأمريكية: لا يمكن لـ SpaceX إطلاق صاروخها العملاق قبل هذه الإصلاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية تحقيقا فنيا في إطلاق شركة سبيس إكس التجريبي لصاروخها العملاق ستارشيب في أبريل، قائلة في بيان، إن الشركة يجب أن تنفذ عشرات الإجراءات التصحيحية قبل تحليق المركبة مرة أخرى.

وقد أدى إطلاق صاروخ SpaceX's Starship Super Heavy في 20 أبريل من تكساس إلى سحق منصة الإطلاق الخاصة به بعد إقلاع ناجح وصعد 25 ميلًا (40.23 كم) قبل أن ينفجر بعد أربع دقائق تقريبًا من رحلته، حيث كان يحاول عرضًا حاسمًا للوصول إلى الفضاء لأول مرة.

وأغلقت إدارة الطيران الفيدرالية، التي تنظم سلامة موقع الإطلاق وتشرف على التحقيقات التي تقودها الشركة، مراجعتها يوم الخميس الماضي لتحقيق SpaceX في حادث الإطلاق، وفقًا لرسالة مسؤول السلامة في إدارة الطيران الفيدرالية المرسلة إلى SpaceX في ذلك اليوم.

وأشارت الرسالة وبيان إدارة الطيران الفيدرالية إلى "أسباب جذرية متعددة" لفشل المركبة الفضائية و63 إجراء تصحيحيًا يجب اتخاذها قبل إطلاق الصاروخ مرة أخرى، ولخصت بعض هذه المهام بأنها تغييرات في الأجهزة لمنع التسربات والحرائق وتعزيز منصة إطلاق الصاروخ لمنع عاصفة من الحطام والرمال.

وقالت الوكالة: "إن إغلاق التحقيق في الحادث المؤسف لا يشير إلى الاستئناف الفوري لعمليات إطلاق ستارشيب في بوكا تشيكا"، في إشارة إلى موقع إطلاق ستارشيب المترامي الأطراف التابع لشركة سبيس إكس في جنوب تكساس.

ويعد إغلاق مسبار إدارة الطيران الفيدرالية يضع SpaceX على بعد خطوة واحدة من إرسال Starship إلى الفضاء لأول مرة - وهو اختبار رئيسي طال انتظاره قبل أن تتمكن الشركة من استخدام الصاروخ القابل لإعادة الاستخدام في مهام الأقمار الصناعية التجارية والهبوط البشري على القمر لصالح وكالة ناسا.

ولم يكن من الواضح عدد الإجراءات التصحيحية التي نفذتها SpaceX بالفعل، والتي ستؤثر على الجدول الزمني التالي لإطلاق Starship، في وقت لاحق، سأل إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX ومؤسسها، إدارة الطيران الفيدرالية "ما هي الإجراءات التصحيحية الـ 63؟" في منشور للرد على بيان الوكالة على X، موقع التواصل الاجتماعي المعروف سابقًا باسم Twitter والذي يمتلكه Musk أيضًا.

تماشيًا مع لوائح إدارة الطيران الفيدرالية، قادت شركة ماسك الفضائية التحقيق في المركبة الفضائية وأنشأت إلى حد كبير قائمة تضم 63 إجراءً تصحيحيًا لتوافق عليها إدارة الطيران الفيدرالية. تطلب الوكالة من SpaceX إكمال هذه الإجراءات قبل أن تتمكن من الحصول على ترخيص إطلاق Starship جديد، ولم تنشر إدارة الطيران الفيدرالية علنًا تقرير الحادث الذي يوضح تفاصيل الإجراءات التصحيحية.

وفي الأسابيع التي تلت الإطلاق التجريبي، قال " ماسك " إن حريقًا داخليًا أثناء صعود المركبة الفضائية أدى إلى إتلاف محركاتها وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بها، مما أدى إلى انحرافها عن مسارها المخطط له بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وأنه تم تشغيل أمر التدمير بعد حوالي 40 ثانية من الموعد المفترض للانفجار الصاروخ.

وكتب مسؤول إدارة الطيران الفيدرالية في الرسالة أن أمر التدمير الآلي هذا هو أحد "أنظمة السلامة المهمة" المتعددة التي يجب على SpaceX ترقيتها قبل محاولة إطلاق أخرى، وفي منشور على موقعها على الإنترنت، قالت SpaceX إنها أجرت العديد من التصحيحات والتحديثات على Starship ومنصة الإطلاق الخاصة بها، بما في ذلك نظام إنهاء الرحلة "المحسن والمعاد تأهيله" وجهاز موسع لإخماد الحرائق على متن الطائرة.

وعلى الرغم من انتهاء المسبار، يجب على SpaceX الحصول على ترخيص معدل من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) للإطلاق، وهو ما يستلزم مراجعة مطولة أحيانًا لمسار رحلة المركبة الفضائية، واحتمالات وقوع الحوادث وعوامل أخرى تؤثر على السلامة العامة القريبة.

وكتب ماسك في منشور يوم الثلاثاء على موقع X: "إن المركبة الفضائية جاهزة للإطلاق، في انتظار موافقة إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)"، وأثار الحطام وقطع الخرسانة العملاقة التي تطايرت في الهواء نتيجة للإقلاع القوي لمركبة ستارشيب، مخاوف بيئية جديدة بشأن موقع إطلاق بوكا تشيكا التابع لشركة سبيس إكس، والذي أصبح في مايو مركزًا لدعوى قضائية من المجموعات البيئية التي تتهم إدارة الطيران الفيدرالية بعدم إجراء مراجعة كافية لتأثير الموقع على المحميات الطبيعية القريبة.

وتعهدت شركة SpaceX بتثبيت لوحة معدنية كبيرة على منصة الإطلاق لحمايتها ولتخفيف مجال الحطام الناتج عن إقلاع المركبة الفضائية، والذي ترك حفرة كبيرة في الأرض أسفل منصة الإطلاق، ووصفت شركة SpaceX هذا التدمير بأنه "فشل في أساس الوسادة"، وقالت في تدوينة إنها عززت منصة المركبة الفضائية وأضافت عاكسًا للهب لمقاومة القوى النارية للصاروخ.