تكنولوجيا: أسوس ROG  تكشف عن فعالية “لا توقف لعب” في جيمزكوم 2023 

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - منتجات جيمنج جديدة عرضت منها لوحات الأم Z790, شاشات ألعاب OLED، راوترز بتقنية Wifi 7، أيضاً إصدارات ROG بنسخة كارتون الانمي الشهير Evangelion.

النقاط الرئيسية:

تتضمن لوحات ROG Maximus Z790 Dark Hero , ROG Strix Z790-A Gaming Wifi II , و TUF Gaming Z790- Pro Wifi PCIe ® 5.0 وذاكرة DDR5.

تشكيلة من شاشات اللعاب ROG OLED , ومنها عرض لاول شاشة OLED 4K 32 بوصة, و ستكون متوفرة ايضا في احجام ال 34 بوصة, و ال49 بوصة.

يعتبر راوتر ROG Rapture GT-BE98 Pro أول راوتر للألعاب بشبكة Wi-Fi 7 رباعية النطاق في العالم، بسرعات تصل إلى 30,000 ميجابت في الثانية — أسرع بنسبة تصل إلى 160% من Wi-Fi 6 .

ROG و Evangelion : اصدارات مشتركة جديدة للوحات ام ROG , كروت شاشة Strix , مبردات Ryujin , صناديق العاب Hyperion , حاملات كروت الشاشة, اجهزة العاب اخري, واكثر!

اسوس ROG اعلنت هذا الاسبوع عن اخبار فعاليتها المستمرة ” لا توقف لعب ” والتي عقدت في 22-23 أغسطس، في E-Werk في كولونيا، ألمانيا. تتضمن الفعالية منتجات الألعاب الجديدة المثيرة من ROG، بالإضافة إلى الكثير من الأنشطة الممتعة على الهامش مثل فعالية للصحف، عروض المنتجات، ROG Talk، وROG Party. تمت مهاداة اللاعبين ومحبي ROG بلوحات الأم Z790 المحدثة ، وشاشات الألعاب بتقنية OLED ، وأحدث من

أعلنت شركة ASUS Republic of Gamers (ROG) اليوم في تايبيه، تايوان، في 22 أغسطس 2023، عن أخبار فعاليتها المستمرة “لا تتوقف أبدًا عن اللعب”، والتي تُعقَد حاليًا في 22-23 أغسطس، في E-Werk في كولونيا، ألمانيا. تتضمن الفعالية منتجات الألعاب شيقة جديدة من ROG، بالإضافة إلى الكثير من الأنشطة الممتعة على الهامش منها مؤتمر صحفي، عرض المنتجات، ROG Talk، وحفلة ختامية. فقط لمحبي الالعاب قامت ROG بتحديث لوحات الأم Z790، و اصدرت شاشات الألعاب بتقنية OLED ، و ايضا منتجات جديدة بالشراكة مع ROG و Evangelion.

المنتجات المعروضة:

تتميز لوحتا ROG Z790 Dark Hero وStrix Z790-A Gaming WiFi II بتقنية WiFi 7 وأحدث هوائي ASUS WiFi Q-Antenna ، حيث تتيح كلتاهما سرعات أسرع بشكل كبير من خلال ضغط المزيد من البيانات في كل عملية نقل . على وجه التحديد، توفر لوحة ROG Z790 Dark Hero عرض نطاق ترددي يصل إلى 320 ميجاهرتز، بينما يمكن أن تصل سرعة الارتباط إلى 5.8 جيجابت في الثانية. تقدم لوحة TUF Gaming Z790-Pro WiFi دعمًا لـ WiFi 6E وتشمل أحدث هوائي ASUS WiFi Q-Antenna لأداء لاسلكي محسّن وإعداد مريح.

تتضمن هذه اللوحات تقنيات ASUS الحصرية مثل AI Overclocking، و AI Cooling II، و عزل للضوضاء ثنائي الاتجاه بالذكاء الاصطناعي، وASUS Enhanced Memory Profile II (AEMP II) لتبسيط الاعدادات وتحسين الأداء. تتميز اللوحات بعدد كبير من منافذ USB ودعم الشحن السريع على موصل USB Type-C® الأمامي بسرعة 20 جيجابت في الثانية مع USB Wattage Watcher. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن هذه اللوحات مميزات اسهل للمستخدم مثل Q-Antenna، و Q-LED، و PCIe Slot Q-Release، و M.2 Q-Latch. انقر هنا لمعرفة المزيد.

لوحات الأم ASUS Z790

خلال الفعالية، قدمت ASUS للنور لوحات الأم ROG Maximus Z790 Dark Hero , ROG Strix Z790-A Gaming WiFi II, ROG Strix Z790-A Gaming ، و TUF Gaming Z790-Pro WiFi التي تدعم معالجات Intel® Core™ الجيل 12 والجيل 13، ومعالجات الجيل القادم. تقدم هذه اللوحات دعمًا لPCIe® 5.0 وذاكرة DDR5 ،مما يوفر للمستخدمين توصيلًا محسّنًا وقدرات ضبط الأداء وحلاً فعالًا للتبريد و ايضا مجموعة من الميزات الأخرى.

تتضمن هذه اللوحات تقنيات حصرية من ASUS بما في ذلك تقنية AI Overclocking ، و AI Cooling II، وعزل الضوضاء نائي الاتجاه بالذكاء الاصطناعي، و ASUS Enhanced Memory Profile II (AEMP II) لتبسيط الإعداد وتحسين الأداء. تتميز اللوحات بعدد كبير من منافذ USB ودعم الشحن السريع على موصل USB Type-C® بسرعة 20 جيجابت في الثانية على الواجهة الأمامية مع مُتتبع القدرة USB. بالإضافة إلى ان عملية التثبيت بسيطة حيث تتضمن هذه اللوحات مميزات لتعطي المستخدم سهولة في تركيب الجهاز تشمل Q-Antenna، و Q-LED، وPCIe Slot Q-Release، و M.2 Q-Latch.

شاشة الألعابROG Swift OLED PG32UCDM

شاشة ROG Swift OLED PG32UCDM هي أول شاشة ألعاب OLED بحجم 32 بوصة ودقة4K في العالم، وتتميز بمعدل تحديث سريع بمعدل 240 هرتز وزمن استجابة 0.03 في مللي ثانية. تستفيد من تكنولوجيا QD-OLED لتوفير إضاءة قصوى تصل إلى 1000 نت، أداء لوني متميز، مجموعة ألوان واسعة، تباين استثنائي، وتخطيط فرعي للبكسل محسّن لقراءة نصوص أوضح وأسهل . تتضمن PG32UCDM تصميم تبريد رائع يتضمن مشتت حراري مخصص ومادة الغرافين لحماية لوحة OLED من خلال تقليل مخاطر حدوث الحروق. التبديل الذكي للمفاتيح يسمح للمستخدمين بالتحكم في جهازين باستخدام لوحة المفاتيح واحدة وفأرة، دون الحاجة لأجهزة أو برمجيات إضافية. يمكن للمستخدمين استخدام وضع PIP باستخدام مفاتيح اختصار لوحة المفاتيح للتبديل بين الأجهزة باستخدام لوحة المفاتيح والفأرة. وأخيرًا، تقدم PG32UCDM خيارات اتصال غنية بما في ذلك DisplayPort™ 1.4 ، و HDMI® 2.1، و USB Type C مع توصيل الطاقة. وسيكون تاريخ توفرها في الأسواق حوالي الربع الأول من عام 2024.

شاشة الألعاب ROG Swift OLED PG34WCDM

هي شاشة ألعاب OLED منحنية بقياس 34 بوصة وبتنسيق فائق العرض (3440 × 1440) وبانحناء 800R، وتقدم معدل تحديث 240 هرتز ووقت استجابة (GTG) يبلغ 0.03 مللي ثانية. وتحتوي على مبرد مخصص لخفض درجات الحرارة أثناء التشغيل. يصل أقصى إضاءة للـ PG34WCDM إلى 1300 نيت، وهو متوافق مع Display HDR™ True Black 400، في حين أن التوافق مع G-SYNC يضمن صورًا سلسة بدون tearing وبوقت وصول منخفض. يتيح الـ Smart KVM المدمج للمستخدمين التحكم في جهازين باستخدام لوحة المفاتيح والفأرة، ويتيح الاتصال بـ USB 3.2 نقل الملفات بسرعة فائقة بين مصدرين للإدخال. يوفر الـ PG34WCDM خيارات اتصال واسعة تشمل DisplayPort 1.4، وHDMI 2.1، وUSB Type-C مع توصيل طاقة 90 واط.

من المتوقع توفر هذا الطراز في الربع الأول من عام 2024.

‎شاشة الألعاب ROG Swift OLED PG49WCD

هي شاشة ألعاب بقياس 49 بوصة وبتنسيق فائق جدًا (5120 × 1440). تتميز بلوحة QD-OLED بانحناء 1800R ومعدل تحديث 144 هرتز ووقت استجابة 0.03 مللي ثانية لتجربة لعب غامرة. لتحسين الأداء وضمان طول عمر اللوحة QD-OLED، تشمل شاشة PG49WCD مبردًا مخصصًا وفيلم جرافين لتحسين تشتيت الحرارة، ويزيد من الإضاءة القصوى حتى 1000 نيت nits . يسمح الـ Smart KVM المدمج للمستخدمين بالتحكم في جهازين باستخدام لوحة المفاتيح وفأرة واحدة دون الحاجة إلى برامج خاصة أو أجهزة إضافية، ويمكن للمستخدمين حتى نقل الملفات بين جهازي الإدخال من خلال الاتصال السريع USB 3.2. تقدم الشاشة خيارات اتصال متعددة تشمل منفذ USB Type-C مع توصيل طاقة 90 واط، وDisplayPort 1.4، وHDMI 2.1. ستتوفر شاشة PG49WCD في أكتوبر 2023 بسعر 1499 دولار أمريكي.

الـ ROG Rapture GT-BE98 Pro

هو أول جهاز توجيه للألعاب يستخدم تقنية WiFi 7 الجديدة. مع دعم خاص في نطاق 6 جيجاهرتز ، هو أسرع بنسبة تصل إلى 160% من WiFi 6 القديم. بفضل تقنية 4K QAM ، يمكنه نقل البيانات بكفاءة أكبر، والوصول إلى سرعات مذهلة تصل إلى 30,000 ميغابت في الثانية. يحتوي الجهاز أيضًا على ميزتين متقدمتين – Multi-Link Operation و Multi-RU Puncturing – تجعل الاتصالات اللاسلكية أسرع وأكثر سلاسة.

للاعبين، يأتي GT-BE98 Pro مزودًا بميزات تحسن تجربة اللعب. يحتوي على تسريع للألعاب، منفذ خاص للألعاب، و QoS للحد من التأخير. وإذا قمت بربط هذا الجهاز بأنظمة تحتوي على لوحات أم WiFi 7 Z790، ستحصل على أفضل ما في تقنية WiFi 7 الجديد.

مجموعة ROG x Evangelion

أطلقت ROG مؤخرًا أحدث منتجاتها المشتركة مع Evangelion التي ندور حول شخصيتي EVA-02 وAsuka من مسلسل الأنمي الشهير Evangelion. يمكن الآن لمحبي بناء أجهزة الكمبيوتر وعشاق الأنمي الحصول على مكونات وأدوات ROG الحصرية بطابع EVA-02 الحمراء والبرتقالية الفريدة مع ملصقات ورسومات مستوحاة من Evangelion. تشمل هذه المجموعة لوحة الأم ROG Maximus Hero ، والبطاقات الرسومية ROG Strix GeForce RTX™،ومبرد ROG Ryujin AIO،وحقيبة كمبيوتر للالعاب ROG Hyperion، وحامل بطاقة الرسومات ، والأدوات الملحقة، وغيرها من المعدات.

أهم منتجات الجناح:

‎شاسيه صندوق كمبيوتر ROG Hyperion GR701 الإصدار الأبيض

‎ROG Hyperion GR701 الإصدار الأبيض هي حقيبة كمبيوتر من نوع E-ATX ، وتقدم دعمًا للمبرد المزدوج بقياس 420 ملم، وأربع مراوح بحجم 140 ملم، وحامل GPU معدني، وتخزين للمكونات، ومحور مروحة ARGB، بالإضافة إلى منفذي USB من نوع C في الواجهة الأمامية مع شحن سريع بقوة 60 واط. مع اللمسة النهائية بالألومنيوم الابيض حتى في الأسلاك الداخلية، يقدم الإصدار الأبيض تجديدًا كاملًا للمظهر البصري للـ GR701 Hyperion الأصلي ليتناسب مع مكونات ومنتجات ROG الأخرى من الإصدار الأبيض. كما تم عرض ROG Ryujin III 360 ARGB الإصدار الأبيض وROG Strix 1000W Gold Aura الإصدار الأبيض خلال فعاليات Gamescom 2023.

بطاقة الرسوميات ROG Matrix GeForce RTX 4090

تحتوي بطاقة ROG Matrix Platinum GeForce RTX™ 4090 على مادة تشتيت حراري من المعدن السائل في الاولي في الصناعة على معالج البطاقة الرسوميات، مما يؤدي إلى تقليل درجات الحرارة بشكل كبير، وأداء مستدام متفوق وضوضاء أقل. بالإضافة إلى ذلك، يأتي معها مبرد بحجم 360 ملم مع مراوح قابلة للتوصيل بواسطة مغناطيس، ومضخة أقوى، ولوحة باردة كبيرة تغطي البطاقة بالكامل، كلها تتحد معًا لتقديم أداء لا مثيل له وأعلى سرعة معالجة مرئية , بالإضافة انها تتميز هذه البطاقة بتصميم جريء وعصري للغاية، مما يجعلها مثالية لأحدث إعدادات الألعاب.

ROG Loki SFX-L 1200W Titanium

تعد ROG Loki 1200W من مزودات الطاقة SFX-L ذات الأداء العالي والمصممة للأنظمة ذات الحجم الصغير (SFF). مع وجود مبردات حرارية كبيرة من ROG لتبريد فعال، تحقق الشهادة 80 PLUS Titanium، وتقدم كفاءة تزيد عن 90% من الأحمال المنخفضة إلى الأحمال القصوى. تضيف المروحة axial-tech وإضاءة ARGB لتزير من اناقتها، موازنة تأثيرات الإضاءة علي كل النظام. المبرد بالكامل قابل للتعديل وجاهز لـ ATX 3.0، يشمل Loki 1200W كابل 16 -pin 12VHPWR لدعم بطاقات الرسوم القوية. مع ضمان لمدة 10 سنوات، ضمن الجودة والثقة، مما يجعله العمود الفقري لأي نظام ذات حجم صغير.

مفاتيح ROG NX Storm الميكانيكية

تستخدم مفاتيح ROG NX Storm الميكانيكية مادة البولي أوكسيميثيلين المركبة (POM) والبولي كربونات (PC) للغلاف لتوفيرضغطات مفاتيح فائقة النعومة وتكتيكية و يمنع دخول الغبار. تم تعديل هذه المفاتيح خصيصًا وتشحيمها مسبقًا في المصنع لضمان ضغطات مفاتيح نقية وقابلة للنقر مع ذلك الصوت النقري المريح. مفاتيح ROG NX Storm متوافقة مع لوحات المفاتيح ROG Strix Scope II 96 Wireless و ROG Strix Scope II

ROG Moonstone Ace L

هو سادة فأرة للألعاب مصنوعة من زجاج مقسى ROG Moonstone Ace L، توفر حركة فأرة سريعة وسلسة. مصنوعة من زجاج مقسى بمعيار 9H، سطح ROG Moonstone Ace L يوفر متانة استثنائية. طلاء إضافي على الزجاج يقلل من الصوت لتحقيق تجربة لعب خالية من التشتت. و ايضا قاعدة من السيليكون مع علامات ROG الأنيقة تضمن ثبات السادة في مكانها.

ROG Raikiri Pro

الـ Raikiri Pro هو زراع تحكم قابل للتخصيص بشكل كبير لتجارب الألعاب المتطورة. يقدم ثلاثة أوضاع متعددة للاتصال عبر البلوتوث® أو RF بتردد 2.4 جيجاهرتز، أو الاتصال السلكي عبر USB-C® لضمان التوافق مع الحواسيب واللابتوب، ويمكن استخدامه حتى مع Xbox® عبر اتصال سلكي. الشاشة OLED المدمجة يمكن برمجتها لعرض رسوم متحركة مخصصة ومؤشرات الحالة، أو لتبديل ملفات تكوين وحدة التحكم – حتى أثناء اللعب. الأزرار الخلفية الإضافية تشمل أربعة أزرار يمين ويسار يمكن برمجتها لأوامر داخل اللعبة أو لتحويل حساسية العصا فوراً، مع مناطق قابلة للتخصيص في برنامج Armoury Crate. يمكن أيضًا ضبط الزناد الأيمن والأيسر للأوضاع قصيرة النطاق أو كامل النطاق.

ابتكارات اللوحة الأم من BTF

تمكن الحاضرون في فعالية “Never Stop Gaming” من مشاهدة حلول مبتكرة لموصلات مخفية مع اللوحة الأم TUF Gaming B760M-BTF WIFI D4، ولوحة الأم TUF Gaming Z790، وبطاقة الرسوميات ASUS GeForce RTX 4070 BTF . تسهل تصميمات الموصلات المخفية توجيه الكابلات لمن يقوم ببناء الكمبيوتر لأول مرة وتعزز من الجمالية العامة. تم إخفاء الموصلات بذكاء في الجزء السفلي من اللوحة الأم ويضمن تصميم BTF إدارة الكابلات بشكل نظيف، مما يجعلها مثالية لهواة بناء الحاسوب. بالإضافة إلى ذلك، تعزز الموصلات المخفية من تدفق الهواء، مما يؤدي إلى تحسين أداء التبريد.

تتميز بطاقة الرسوميات ASUS GeForce RTX 4070 BTF بتصميم ثوري يقضي على الحاجة لموصلات الطاقة الخارجية التقليدية المكونة من 8 أو 16 دبوس على البطاقة. تضاف موصلة جديدة تسمح بنقل الطاقة مباشرة من فتحة بطاقة الرسوميات ذات القوة العالية في اللوحة الأم. عندما يتم دمجها مع لوحة أم ذات موصلات مخفية وشاسيه، يتم تبسيط عملية البناء وإدارة الكابلات بشكل كبير من خلال القضاء على الكابلات المرئية على واجهة الكمبيوتر.

TUF Gaming LC II 360 ARGB

تقدم TUF Gaming LC II 360 ARGB سلسلة من مبردات المعالجات السائلة المتينة الأداء والميزات المطلوبة للحصول على افضل اجهزة الكمبيوتر. يتدفق السائل المبرد عبر لوحة باردة مضيئة وأنابيب مغطاة بطول 400 مم قبل أن يصل إلى مشتتات ذات سعة عالية تبردها ثلاث مراوح ARGB بقياس 120 مم – والتي تتميز بشفرات مصممة بشكل مغلق /لتدفق هواء مثالي وضوضاء منخفضة. في الوقت نفسه، تضمن عناصر Aura Sync ARGB المضيئة لمراوح المشتتات وشعار TUF Gaming على غطاء المضخة أن تظهر بأناقة. مصممة لتكمل اللوحات الأم TUF Gaming، تتضمن TUF Gaming LC II 360 ARGB إضاءة Aura Sync التي تضيء مراوح المشتتات وشعار TUF Gaming على غطاء المضخة.

حول ROG

جمهورية اللاعبيين (ROG) علامة تجارية فرعية من ASUS مكرسة لابتكار أفضل أجهزة وبرامج الألعاب في العالم. تأسست في 2006، تقدم ROG مجموعة كاملة من المنتجات المبتكرة المعروفة بأدائها وجودتها، بما في ذلك لوحات الأم، بطاقات الرسوميات، مكونات النظام الكمبيوتر ، الحواسيب المحمولة، أجهزة الحاسوب المكتبية، الشاشات، الهواتف الذكية، معدات الصوت، منتجات الشبكات ، الاكسسوارات والأجهزة الملحقة. تشارك ROG في أكبر الأحداث الدولية للألعاب. تم استخدام أجهزة ROG لتحديد مئات من الأرقام القياسية الفائقة ولا تزال هي الخيار المفضل لدى اللاعبين والهواة في جميع أنحاء العالم.

لتصبح واحد من أولئك الذين يجرؤون، تعرف أكثر على ROG على ROG – Republic of Gamers|Global | For Those Who Dare (asus.com)

اعلان