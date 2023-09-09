تكنولوجيا: رصد هاتف Oppo A2 Pro 5G في قوائم “telecom”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo لإطلاق إصدارها الجديد Oppo A2 Pro 5G، ولقد كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من قوائم telecom عن تفاصيل مواصفات وتصميم هذا الإصدار.

ولقد رصد هاتف Oppo A2 Pro 5G في قوائم TENAA خلال الفترة الماضية بنموذج رقم (PJG110)، كما أشارت التوقعات السابقة إلى أن Oppo تخطط لإطلاق هذا الإصدار بشكل رسمي في حدث يعقد في 15 من سبتمبر.

أيضاً ظهر الهاتف اليوم في الموقع الرسمي لشركة telecom، مع موعد جديد لإطلاق الهاتف بشكل رسمي في 22 من سبتمبر.

وتؤكد التسريبات الجديدة على أن Oppo A2 Pro 5G يأتي بأبعاد 162.66 في 74.28 في 7.99مم، ووزن 190 جرام، كما يظهر الهاتف في الصور الرسمية بتصميم منحني في جانبي الشاشة.

أيضاً من المقرر أن يأتي الهاتف بشاشة OLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض Full HD+، أو بدقة 2412 في 1080 بيكسل، كما تتميز شاشة الجهاز بتعتيم 2160Hz PWM.

كما يضم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 7050، ويتوفر بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت.

ويتميز الهاتف بكاميرة رئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بمدخل 3.5مم للسماعات، ومن المقرر أن يتوفر Oppo A2 Pro 5G بألوان الأسود والبنفسجي بسعر 290 دولار.

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