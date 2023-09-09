إطلاق تطبيق Samsung Food لأكثر من 100 دولة بالعالم

الهدف الأساسي من Samsung Food هو تقديم تجربة شاملة للمستخدم الذي يفكر في الاعتماد على التطيبق، من حيث مساعدته بمختلف الطرق التي يتميز بها التطبيق في توفير وقت وجهد في البحث والإعداد المستمر للوصفات، لذلك يتوفر التطبيق في 104 دولة حول العالم الآن ويعمل بـ8 لغات وهي اللغة الإنجليزية الخاصة بالولايات المتحدة وكذلك المملكة المتحدة، واللغة الإيطالية والفرنسية والكورية وكذلك اللغة الإسبانية الخاصة بإسبانيا والمكسيك.

كيف بدأ تطبيق Samsung Food؟

انطلاق تطبيق Samsung Food جاء بعد محاولات متواصلة من سامسونج بدأت منذ عام 2013 بتطبيق Whisk، والثلاجة التي تشتمل على جهاز لوحي بنظام أندرويد بعام 2016، والآن توصلت الشركة إلى هذا التطبيق كخطوة جديدة تجمع بين الذكاء الاصطناعي من ناحية وبالوصفات والأدوات والطعام من ناحية أخرى.

كيف يستطيع التطبيق أن يساعدك في تجربتك أثناء الطهي؟

تتعدد مميزات تطبيق Samsung Food نظرًا لتوفيره العديد من الخدمات التي تهم المستخدم، ولكن بإمكاننا ذكر بعض المميزات بشيء من الإيجاز قبل سرد تفاصيل التطبيق.

تستطيع الاعتماد على الوصفات المتاحة على التطبيق والتي تصل إلى 160 ألف وصفة. استخدام التطبيق من أجل إعداد ترتيبات للوجبات بحسب نظامك الغذائي إمكانية التحكم في الأجهزة وتوصيلها لاسلكيًا بالتطبيق ومتابعة طهيك لوجبتك خطوة بخطوة. تسهيل الوجبات في حالة حاجتك إلى وجبة أسرع في الإعداد. إضافة المكونات الخاصة بالوجبات في قائمة التسوق. مشاركة الوصفات التي تفضلها دون غيرها على حسابك على التطبيق.

مجالات Samsung Food

يقدم لك التطبيق عدة خدمات سنسردها تباعًا بدايةً بخدمة اسكتشاف الوصفات وإمكانية تعديلها وتخصيصها.

اسكتشاف الوصفات وإمكانية تخصيصها:

الاحتفاظ بالوصفات التي تقوم بعملها باستمرار حتى يتمكن التطبيق من تحليلها والتركيز على مكوناتها من أجل إعداد قائمة تسوق لك في حالة عدم توفر جميع المكونات لديك.

توصيل التطيبق بالثلاجات حيث يدعم التطبيق جميع ثلاجات Bespoke Family Hub وبإمكانك استخدام التطبيق من خلال الشاشة المدمجة بالثلاجة ومعرفة الاقتراحات التي تتناسب مع المكونات الموجودة بثلاجتك.

استخدام الذكاء الاصطناعي في تحويل أي وصفة إلى نسخة أخرى تتناسب مع نظامك الغذائي وهي ميزة سيتم إضافتها للتطبيق خلال هذا العام، وتتمثل في تحويل الوجبة إلى وجبة نباتية أو التحكم في كمية الدهون والسكر الموجودة بالوصفة وضبط وقت انتهاء إعداد الوجبة وكذلك إعداد وجبات تدمج بين الوصفات الإيطالية والكورية على سبيل المثال.

التخطيط للوصفات:

تقديم اقتراحات لوجبات تتناسب مع البيانات الخاصة بك على Samsung Food الخاصة بوجباتك المفضلة ونظامك الغذائي. إضافة الوجبات إلى مخطط يومي مع ذكر تفاصيل المكونات الغذائية. التأكد من الوجبات التي تحتاج إلى شرائها أولًا وإضافتها إلى قوائم التسوق. إرسال المكونات التي تحتاج إلى شرائها إلى المتجر الذي سيتم تحديده عبر عنوان IP الخاص بك باستخدام التجارة الإلكترونية.

الطهي المتصل:

تستطيع الاعتماد على التطبيق في الأجهزة الموجودة في مطبخك من سامسونج والمتصلة بـSmart things حيث يوفر لك الربط بين الأجهزة والتطبيق تلك الخدمات:

إمكانية استخدام جهازك في تسخين فرن مطبخك إن كنت تستخدم أفران Bespoke وكذلك ضبط أي مؤقت تستخدمه أثناء إعداد الوجبة. الربط بين التطبيق والجهاز في تحديد الإعدادات المطلوبة في الجهاز لإعداد الوجبة.

المشاركة في التطبيق:

تستطيع مشاركة وجباتك وأطباقك المفضلة بينك وبين المستخدمين لتطبيق Samsung Food. متابعة صناع المحتوى المهتمين بالطعام على حساباتهم على التطبيق. إنشاء مجموعات تضم ذوي الاهتمامات المتشابهة.

الربط المتوقع بين تطبيقي Samsung Food و Samsung Health

تشير تخطيطات سامسونج إلى الربط بين التطبيقين مع نهاية العام الجاري بحيث يساعد تطبيق Samsung Health المستخدم بشكلٍ أكبر في التخطيط للوجبات التي تناسب نظامه الغذائي بدقة أكبر، وكذلك بالاعتماد على البيانات الموجودة على Samsung Health مثل السرعات الحرارية المستهلكة خلال اليوم ومؤشر الكتلة حتى يستطيع المستخدم المحافظة على نظام متوازن وحياة صحية، بالتالي على Samsung Foods يمكن للتطبيق اقتراح وصفات مناسبة لنظامك الغذائي ومتابعته للتحكم في سعراتك الحرارية وكل شيء.

الربط المتوقع مع تقنية Vision AI

من المتوقع بحلول عام 2024 إتاحة استخدام تقنية Vision AI بداخل التطبيق حيث تمكنك تلك التقنية من تصوير الوجبات التي ترغب في معرفة تفاصيلها ومن هنا تستطيع بالاستعانة بالتطبيق معرفة المكونات المستخدمة في الوصفة والمعلومات الغذائية الخاصة بكل مكون وبالتالي الاحتفاظ بمكونات تلك الوصفة في حالة الرغبة في إعدادها إن كان المستخدم قد تناولها بمطعمٍ ما، وكذلك ضم مكونات تلك الوصفة إلى قوائم التسوق الخاصة بالمستخدم على التطبيق.