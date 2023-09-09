شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حرب الشرائح الرقمية.. الاتحاد الأوروبى يزيد التنافس فى صناعة أشباه الموصلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد أشباه الموصلات أو ذرات السيليكون هي العقل المدبر لهواتفنا وأجهزة الكمبيوتر والسيارات، ومراكز البيانات، وأسواق الأوراق المالية كما أنها تمثل العمود الفقري الرقمي للجيوش الحديثة.

وقد تم استخدام بعض الرقائق الأولى التي تم تصنيعها على الإطلاق في أنظمة توجيه الصواريخ وحاليل يقومون بتشغيل عدد لا يحصى من الأجهزة العسكرية، من الطائرات المقاتلة ومدافع الهاوتزر إلى أجهزة الراديو والرادار.

وفي الحرب الروسية الأوكرانية، تعمل أشباه الموصلات على تمكين قاذفات صواريخ HIMARS، وصواريخ جافلين المضادة للدبابات، وأقمار الاتصالات ستارلينك، كما أنها جزء لا يتجزأ من سباق التسلح الجاري في شرق آسيا، حيث تهدد النزاعات الإقليمية في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي بالتحول إلى صراع كبير، يضيف صعود الذكاء الاصطناعي بعدًا آخر حيث يعاني من ندرة الرقائق الخاصة به.

وفي هذا الإطار دفع نقص أشباه الموصلات إلى تقديم الإتحاد الأوروبي قانون الرقائق بقيمة 43 مليار يورو، حيث تهدف الحزمة الاستثمارية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل التبعية الدولية، لكن الخبراء قللوا من أهمية أي احتمالات للسيادة حسبما نقلت TheNextWeb.

وفقا لكريس ميلر، مؤلف كتاب حرب الرقائق، فإن الاتحاد الأوروبي ليس لديه "أي فرصة" لاستقلال أشباه الموصلات - ولا أي شخص آخر لديه الفرصة لذلك، ويجادل بأن المشكلة تكمن في أن سلسلة التوريد أصبحت شديدة العولمة ومترابطة للغاية.

وقال ميلر، في معرض IFA Berlin التكنولوجي: "الاستقلال أمر ميئوس منه"، "لن يحدث ذلك - ولا أعتقد أن أوروبا تدفع من أجل ذلك".

في كتابه "حرب الرقائق"، يروي ميلر المعركة التي استمرت لعقود من الزمن للسيطرة على أشباه الموصلات، والتي تتمحور اليوم حول التنافس بين الولايات المتحدة والصين، حيث تحاول بكين رعاية النظام البيئي المحلي لأشباه الموصلات وهي حاليا أكبر مستورد للأجهزة في العالم، وتنفق أموالا على استيرادها أكثر مما تنفق على النفط.

ولتقييد طموحات الصين، فرضت واشنطن ضوابط تصدير شاملة على تكنولوجيا الرقائق، كما فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات عليها في 2022 وبموجب القواعد الجديدة يمكن للبيت الأبيض، أن يمنع ليس فقط مبيعات الرقائق المصنوعة في الولايات المتحدة، ولكن أيضًا الرقائق التي تستخدم مكونات أو برامج أمريكية.

وقد أدت هذه الخطوة إلى تعطيل تجارة الصين مع تايوان، التي تنتج أكثر من 60% من أشباه الموصلات في العالم - وأكثر من 90% من أشباه الموصلات الأكثر تقدما.

كما خلقت العقوبات مشاكل لبكين في الاتحاد الأوروبي، الذي يمتلك قوة خاصة به في مجال الرقائق عبر شركة ASML الهولندية المتخصصة عالميًا في تصنيع معدات تصنيع الرقائق المتطورة، وبدون معداتها سيتعين على الشركات الصينية التغلب على عقبة أخرى لإنتاج رقائق متقدمة.

مستقبل الرقائق في أوروبا وسط ضغوط من الولايات المتحدة، بدأت هولندا في منع صادرات معدات تصنيع الرقائق المتقدمة في الأول من سبتمبر ويشتبه المحللون في أن القيود تستهدف ASML على وجه التحديد.

وأثارت هذه الخطوة مخاوف من أن الصين ستفرض قيودا انتقامية، ومع ذلك يتوقع ميلر أن تتقدم بكين بحذر ويشير إلى أن الانتقام يمكن أن يأتي بنتائج عكسية، وقال: "يمكن للصين أن تتسبب في اضطرابات في سلاسل التوريد، لكنها قد تتأثر بالاضطرابات مثل الغرب".

وكشفت الخلافات الجيوسياسية عن الحاجة إلى الاكتفاء الذاتي وردا على ذلك، وضع الاتحاد الأوروبي خططا لإنتاج 20% من أشباه الموصلات على مستوى العالم ــ ضعف حصته الحالية ــ بحلول عام 2030، وهو هدف يعتقد ميلر أنه "ممكن"، ولكن فقط بدعم قوي من الدول الأعضاء والشركات.

وكان قد تم وضع سابقة لهذا النهج هذا العام في ألمانيا وبعد عروض الدعم الهائلة، تعهدت كل من شركة إنتل وشركة TSMC التايوانية ببناء مصانع للرقائق في البلاد.

لذا قد يكون الاستقلال في مجال أشباه الموصلات مستحيلا ــ ولكن الاتحاد الأوروبي يتمتع بالفعل بنقاط قوة فريدة، ففي مجال الأدوات الآلية وأشباه موصلات الطاقة، على سبيل المثال، يعد الاتحاد موطنًا لبعض قادة العالم.

وقال ميلر: "أعتقد أن أوروبا يجب أن تستمر في التركيز على ما كانت بارعة فيه تاريخياً، وهو الاستثمار في الصناعات التحويلية التي تعتمد على البحث والتطوير بشكل مكثف".

وأضاف "الهدف هو أن تكون لدينا شركات شرائح مربحة ذات مناصب قيادية تكنولوجية - وأوروبا لديها ذلك".