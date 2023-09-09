شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن هواتف بكسل 8 وبكسل 8 برو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر مقطع فيديو في قناة جوجل على يوتيوب الجوانب الخلفية لكل من بكسل 8 وبكسل 8 برو، حيث يبدو أن كلاهما سيحتوي على حاجب الكاميرا المحدث في الخلف مع قطعة زجاجية واحدة ومستشعر إضافي في Pixel 8 Pro والذي يُعتقد أنه مستشعر ميزان الحرارة.

بالإضافة إلى ذلك، تسلط جوجل الضوء على الألوان الجديدة لهاتفي Pixel 8 وPixel 8 Pro، تم رصد الرائد الأصغر حجمًا بلون يشبه الوردي ولمسة نهائية غير لامعة على شريط الكاميرا وفي الوقت نفسه، يتميز هاتف Pixel 8 Pro بجسم كريمي مع لمسات ذهبية فاتحة لامعة على الإطار والكاميرا.



هاتف بيكسل

وكانت الهواتف مصحوبة بصورة مرفقة لساعة Google Pixel Watch 2 المزعومة والتي يبدو أنها مطابقة تقريبًا لساعة Pixel Watch الأصلية من حيث المظهر الخارجي مع الزجاج المقبب والفولاذ المقاوم للصدأ.

أما بالنسبة للمواصفات، فسيتم تزويد Pixel 8 و Pixel 8 Pro بكاميرا رئيسية محدثة مع فيديو Night Sight ولوحات شاشة OLED جديدة، يجب أن تعمل مجموعة شرائح Tensor G3 المخصصة على تشغيل الأجهزة التي سيتم تشغيلها على Android 14.

من ناحية أخرى، تستفيد ساعة Pixel Watch 2 من مجموعة شرائح Snapdragon W5 الأكثر كفاءة، يُعتقد أيضًا أنه يتميز باتصال واسع النطاق للتتبع في الوقت الفعلي ومتغير بهيكل من الألومنيوم.

تظهر صفحة جوجل عروض للطلب المسبق للمشتركين اعتبارًا من 4 أكتوبر كموعد محدد.