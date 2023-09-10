شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: AirPods وAirPods Max ستستخدم منفذ USB-C العام المقبل.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك تغيير كبير في متجر أيفون هذا العام، حيث تنتشر الشائعات بأن أيفون قد يتحول أخيرًا إلى منفذ USB-C، ويمكن أن يحذو AirPods Pro حذوه بحافظة جديدة تحل محل منفذ Lightning بمنفذ USB-C.

ولكن هناك نوعان آخران من AirPods في المتجر، لذا متى سيتم التبديل؟ يقترح Mark Gurman أن AirPods وAirPods Max يمكن أن يتحولوا إلى منفذ USB-C في أقرب وقت من العام المقبل، لكن لم يذكر Gurman ما إذا كان AirPods وAirPods Max سيخضعان لإصلاح شامل أم فقط علبة شحن جديدة بمنفذ USB-C.

وبحسب التقرير فلن يشتمل الجيل الثاني الجديد من AirPods Pro الذي يأتي جنبًا إلى جنب مع سلسلة أيفون 15 على أي تغييرات في الأجهزة، ومع ذلك، يمكننا أن نتوقع بعض التغييرات في الأجهزة على AirPods وAirPods Max في العام المقبل، حيث من المقرر أن يتم تحديثهما، ويمكن أن يكون منفذ USB-C أحد هذه التحديثات.

ميزات جديدة قادمة إلى AirPods على الرغم من عدم توقع أي تحديثات جديدة للأجهزة، فإن شركة Apple لديها بالفعل ميزات جديدة قادمة لـ AirPods Pro من خلال تحديث البرنامج، وقد أعلنت Apple عن ميزات برنامج AirPods الجديدة في WWDC 2023، بما في ذلك الصوت التكيفي و"الوعي بالمحادثة" وتحسين تقليل ضوضاء الخلفية.

ويمزج Adaptive Audio بين إلغاء الضوضاء وعبور الشفافية بناءً على البيئة المحيطة بالمستخدم، تعمل ميزة "التوعية بالمحادثة" الجديدة على تنشيط وضع الشفافية تلقائيًا عند اكتشاف الكلام، كما يجب أن توفر AirPods أيضًا تقليلًا أفضل للضوضاء في الخلفية، ويجب أن يعمل التبديل التلقائي بين الأجهزة بين منصات Apple بشكل أسرع وأكثر موثوقية عند استخدام AirPods.

وسيتم إصدار هذه التحديثات هذا الخريف جنبًا إلى جنب مع نظام التشغيل iOS 17، ووفقًا لبلومبرج، من المتوقع أيضًا أن تحصل AirPods على ميزات صحية جديدة، ومع ذلك، من غير المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه الميزات في الحدث القادم.

ومن المتوقع أن تطلق شركة Apple طرازات أيفون جديدة – أيفون 15 وأيفون 15 Plus وأيفون 15 Pro Max وأيفون 15 Pro Max، في حدث “Wonderlust” في 12 سبتمبر، وإلى جانب أيفون 15 الجديد، يمكن أن يكون هناك أيضًا طرازان جديدان من Apple الساعات – Apple Watch Series 9 وApple Watch Urtla 2 – وكما ذكرنا من قبل AirPods Pro 2 بمنفذ USB-C.