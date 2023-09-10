تكنولوجيا: خدمة Apple Maps EV قادمة إلى سيارة Ford F-150 Lightning في وقت لاحق من هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سيتم توسيع توجيه Apple Maps EV، وهي ميزة ظهرت لأول مرة في مؤتمر WWDC في عام 2020، لتشمل السيارة الثالثة قريبًا.

ويقال إن فورد تخبر التجار أن سياراتها الكهربائية F-150 Lightning ستدعم توجيه السيارات الكهربائية في Apple Maps بدءًا من وقت لاحق من هذا العام.

وقد ظهر توجيه Apple Maps EV لأول مرة لسيارة Ford Mustang Mach-E في شهر مارس عام 2022. وتوسعت الميزة لتشمل سيارتها الثانية، بورش تايكان، قبل بضعة أشهر.

والآن، تقول فورد إن F-150 Lightning ستلحق أخيرًا بـ Mach-E وتضيف توجيه Apple Maps EV في الربع الرابع.

ووفقًا لتقرير من CarsDirect، أرسلت فورد نشرة محدثة إلى وكلائها الأسبوع الماضي تفيد بأن “جميع مالكي Ford Lightning” سيكونون قادرين على استخدام توجيه Apple Maps EV في الربع الرابع من عام 2023. ومن المفترض أن هذا يعني أن الميزة ستأتي كبرنامج التحديث إلى طرازي 2022 و2023 من طراز F-150 Lightning.

عندما يكون جهاز آيفون الخاص بك متصلاً بـ CarPlay، ستقوم خرائط أبل بتتبع مستوى شحن سيارتك وتوفير توجيهات تنقل مفصلة لرحلات الطريق.

المصدر

اعلان





