شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صحفى إسبانى يشكو: الذكاء الاصطناعى "قطع عيشى" وأفقدنى وظيفتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة The Verge أن Gizmodo، وهي مدونة تقنية مستقلة تم إطلاقها في عام 2002، قامت بتسريح الموظفين العاملين في موقعها باللغة الإسبانية الأسبوع الماضي، ويبدو الآن أن موقع Gizmodo en Español يستخدم الذكاء الاصطناعي لترجمة المقالات من الإنجليزية إلى الإسبانية.

وتحتوي المقالات التي تظهر على الموقع الإسباني على إخلاء مسؤولية نصه: "تمت ترجمة هذا المحتوى تلقائيًا من المادة الأصلية، ونظرًا للفروق الدقيقة في الترجمة الآلية، قد تكون هناك اختلافات طفيفة، للحصول على النسخة الأصلية، انقر هنا"

فيما توجه أحد الموظفين، "ماتياس س. زافيا"، إلى موقع X، المعروف سابقا باسم تويتر، للتعليق على القرار، وفي منشور يطلب فيه فرص عمل، قال: "مرحبًا أيها الأصدقاء، يوم الثلاثاء، أغلقوا GizmodoES لتحويله إلى ناشر ذاتي للترجمة (لقد استولى الذكاء الاصطناعي على وظيفتي، حرفيًا)."

وأكد ممثل لشركة G/O Media، التي تدير Gizmodo، أن القرار أثر على بعض الموظفين الدوليين، حيث شاركوا المذكرة التي أرسلها مدير التحرير في Gizmodo إلى الموظفين، والتي جاء فيها: "صباح الأربعاء، بدأت G/O في نشر قصص Gizmodo المترجمة إلى الإسبانية باستخدام نظام آلي".

وأضافت: "نحن نستخدم خدمة ترجمة متقدمة توفر السياق والقصد أثناء تشغيل الترجمات، هذه هي الخطوة الأولى في جهودنا لإنشاء إصدارات باللغة المحلية من صحافتنا، وفي الأشهر المقبلة سنرى المزيد من علاماتنا التجارية تم نشره بلغات إضافية، ونحن واثقون من أننا سنجذب جماهير جديدة ومتوسعة إلى مواقعنا.

"يوجد إخلاء مسؤولية يشرح نهجنا ورابط للمقالة الأصلية المنشورة أسفل كل قصة مترجمة. يتم عرض القصص بدون أسطر ثانوية."

وأعرب اتحاد GMG، ممثلاً بنقابة الكتاب الأمريكية بالشرق، عن تعاطفه مع العمال المسرحين، وفي منشور على X، قالوا: "بدلاً من الاعتماد على الصحفيين الموهوبين في Gizmodo Español، قامت G/O Media بتفعيل نظام آلي يأخذ مقالات Gizmodo باللغة الإنجليزية، ويترجمها بشكل سيئ إلى الإسبانية، وينشرها على Gizmodo Español تقريبًا، على الفور، بدون تحرير باللغة الإسبانية."

ليست هذه هي المرة الأولى التي يشكو فيها العمال من استبدالهم بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الجديدة، حيث تقدم العديد من العمال في الأشهر الأخيرة زاعمين أنه تم الاستعانة بمصادر خارجية لمنتجات الذكاء الاصطناعي التوليدية لوظائفهم.

لقد حرصت الشركات على وضع نفسها على رأس طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي وعلى استعداد لدمجها في سير العمل اليومي، كان بعض الرؤساء التنفيذيين، بما في ذلك رئيس شركة IBM آرفيند كريشنا، يناقشون علنًا خططًا للتخلص التدريجي من بعض العمال لصالح التكنولوجيا.

ويمكن أن يساعد استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في مكان العمل في توفير التكاليف والكفاءة، لكن التكنولوجيا بعيدة عن الكمال، حيث واجهت العديد من الشركات مشكلات بعد تطبيق التكنولوجيا بسرعة كبيرة جدًا أو دون إشراف بشري.