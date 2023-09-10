تكنولوجيا: إطلاق ساعة Boat Lunar Vista الذكية المزودة بشاشة 1.52 بوصة ودعم مكالمات Bluetooth في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إطلاق الساعة الذكية boat Wave Elevate في وقت سابق من هذا الأسبوع، قدمت العلامة التجارية الآن ساعة ذكية جديدة تسمى boAt Lunar Vista.

وتأتي الساعة الذكية الجديدة بتصميم دائري أنيق إلى جانب خاصية الاتصال عبر البلوتوث. كما انها مزودة بشاشة HD واضحة ومشرقة بحجم 1.52 بوصة، وهي تعتبر رائعة لرؤية الأشياء بوضوح حتى في ضوء الشمس.

يمكنك تخصيص الساعة بأكثر من 100 مظهر مختلف ليتناسب مع ذوقك. كما ان التنقل أصبح بسيطًا باستخدام زر دوار.

وإحدى الميزات الرائعة هي أنه يمكنك استخدامها لإجراء مكالمات هاتفية عبر البلوتوث. وتحتوي الساعة على ميكروفون جيد ولوحة اتصال، ويمكنك تخزين ما يصل إلى 10 جهات اتصال عليه لإجراء مكالمات سريعة.

وسواء كنت من محبي الرياضة أو مجرد البقاء نشيطًا، فإن هذه الساعة توفر لك أكثر من 100 وضع رياضي للاختيار من بينها.

ولتتبع صحتك، فهي تقوم بتعقب معدل ضربات قلبك، وتفحص مستوى الأكسجين في الدم (SpO2)، وتتبع نشاطك اليومي.

حتى انها تساعد على مراقبة الدورة الشهرية وتقوم بإرشادك خلال تمارين التنفس العميق للاسترخاء. كما انها تذكرك أيضًا بالتحرك إذا كنت جالسًا لفترة طويلة ويمكنك التحكم في كاميرا هاتفك، إلى جانب تقديم العديد من الميزات المفيدة الأخرى مثل عرض الطقس وضبط المنبهات والمزيد.

اما عن عمر البطارية، فيمكنك استخدامها لمدة تصل إلى أسبوع كامل دون الحاجة إلى إعادة الشحن، ولكن إذا كنت تستخدمها لإجراء الكثير من المكالمات، فسوف تستمر لمدة يومين تقريبًا.

تأتي الساعة الذكية Boat Lunar Vista بسعر 1999 روبية وهي تأتي باللون الرمادي والأزرق والأخضر والأسود.

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