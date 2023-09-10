تكنولوجيا: ‏iRocks تطلق لوحة المفاتيح الميكانيكية K74M ذات الإضاءة الخلفية والمقبض الدوار مقابل 75 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت iRocks لوحة المفاتيح الميكانيكية K74M بسعر 74.99 دولارًا أو حوالي 550 يوان صيني. وتأتي لوحة المفاتيح هذه باللون الأسود والأبيض وتتميز بتصميم مكون من 107 مفاتيح.

تتميز لوحة المفاتيح الميكانيكية iRocks K74M بأغطية مفاتيح PBT المتينة، والمعروفة بطول عمرها مقارنةً بأغطية مفاتيح ABS. كما تستخدم تقنية القولبة بالحقن ثنائية اللون لضمان عدم تلاشي عناصر الإضاءة الخلفية مع الاستخدام المنتظم، مما يضمن جاذبية جمالية طويلة الأمد حتى مع الاستخدام المنتظم.

توفر لوحة المفاتيح مفاتيح Gateron قابلة للتبديل السريع والتوافق مع كل من المفاتيح الميكانيكية ذات 3 سنون و5 سنون على طراز MX. ويتيح هذا التنوع للمستخدمين تخصيص تجربة الكتابة الخاصة بهم عن طريق ضبط ردود الفعل اللمسية والصوت لتناسب تفضيلاتهم.

تتميز K74M أيضًا بمقبض دوار ذكي، والذي يعمل كعنصر تصميم وأداة وظيفية لتعدد المهام. وهي متوافقة أيضًا مع نظامي Windows 10 و11 ويوفر وظائف متعددة الاستخدامات، بما في ذلك التحكم في مستوى الصوت والتمرير والتكبير/التصغير وتعديلات الفرشاة في التصميم الجرافيكي وتحرير الفيديو والتحكم في الوسائط المتعددة.

يتم توصيلها عبر منفذ USB باستخدام كابل USB-C قابل للفصل لمزيد من الراحة. كما انها توفر أيضًا أقدامًا قابلة للتعديل بمستويين لتحسين بيئة العمل.

ومع وزن متوسط ​​يبلغ حوالي 910 جرام، توفر لوحة المفاتيح الثبات دون أن تكون ثقيلة.

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