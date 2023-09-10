شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: سيري يصبح أكثر ذكاء قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة آبل تستثمر ملايين الدولارات يوميًا في بناء الذكاء الاصطناعي، وأحد الخدمات هي Siri، مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها، والذي تعرض لانتقادات بسبب غرضه المحدود، ولكنه قد يكون مزودًا ببعض الميزات الجديدة المفيدة في العام المقبل.

ووحدة الذكاء الاصطناعي للمحادثة في Apple، والمعروفة باسم “Foundational Models”، يقودها جون جياناندريا، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في Apple، والذي تم تعيينه في عام 2018 للعمل على Siri، وويضم الفريق حوالي 16 عضوًا، من بينهم عدد قليل من مهندسي Google السابقين، ويتضمن أحد المشاريع العديدة ميزة جديدة لجهاز iPhone تتيح للمستخدمين أتمتة المهام التي تتضمن خطوات متعددة باستخدام الأوامر الصوتية، وفقًا للمعلومات.

إحدى حالات الاستخدام التي يوضحها التقرير هي أنه يمكن للمستخدمين إخبار Siri على هواتفهم بإنشاء صورة GIF باستخدام آخر خمس صور التقطوها وإرسالها إلى صديق دون برمجة كل إجراء يدويًا، لذلك، من حيث الصوت، يمكن أن تكون الميزة مشابهة جدًا للاختصارات، التي تم تقديمها في نظام التشغيل iOS 12، ولكن سيتم دمجها في Siri.

في وقت سابق، أفاد مارك جورمان من بلومبرج أن شركة آبل تعمل على تطوير نموذج اللغة الخاص بها، Ajax، والذي يمكنه تشغيل Siri في الإصدار القادم من نظام التشغيل iOS.

ويُقال إن Ajax هو نموذج لغة محول، مشابه لنموذج GPT من OpenAI وLamda من Google، والذي يمكنه تلخيص النص والإجابة على الأسئلة بناءً على البيانات التي تم تغذيتها. ويشير جورمان إلى أن العديد من مهندسي سيري كانوا يتلاعبون بنموذج اللغة.

لقد تم رفض سيري منذ فترة طويلة بسبب بطئه في التكيف مع التكنولوجيا الجديدة، وهو ما يعزوه جون بوركي، مهندس سابق في شركة أبل، إلى "العقبات التكنولوجية" و"الرموز القديمة".

وتتضمن قاعدة بيانات Siri مجموعة واسعة من العبارات بحوالي 20 لغة، وحتى التحديثات البسيطة، مثل إضافة عبارات جديدة، تتطلب إعادة بناء قاعدة البيانات بأكملها، وهو ما قد يستغرق ما يصل إلى ستة أسابيع.

حسنًا، قد يكتسب سيري بعض الذكاء في العام المقبل. وفقًا للتقرير، تخطط شركة Apple لإصدار ميزات Siri الجديدة كجزء من تحديث iOS في العام المقبل، وهذا يعني أنه يمكن تضمين إمكانيات Siri الجديدة في نظام التشغيل iOS 18.

وبصرف النظر عن الجهود الرامية إلى جعل سيري أكثر ذكاءً، لدى شركة أبل أيضًا فرق تعمل على مشاريع الذكاء الاصطناعي الأخرى. يقال إن أحد الفرق يعمل على تطوير نموذج ذكاء اصطناعي متعدد الوسائط سيكون قادرًا على إنشاء نصوص وصور ومقاطع فيديو.