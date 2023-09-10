تعرف على تحديث Windows 11 23H2 القادم وكل ما يخصه..أتى ويندوز 11 وتبعه العديد من التحديثات التي طُبّقت عليه حتى وصل للمستوى الحالي، فعند إطلاقه لم ينل استحسان الكثير إن لم يكن الجميع! والآن نتحدث عن تحديث كبير آخر لويندوز 11، وهو 23H2، فما الذي أتى به هذا التحديث؟ هل تم تحسين الأمور أكثر؟ أم تمت إضافة مميزات جديدة؟ أم كلاهما؟ هذا ما سنعرفه تاليًا مع تحديث Windows 11 الجديد.. 23H2، تابع لتتعرف على المزيد.

ما الجديد في تحديث Windows 11 23H2؟

أتى التحديث الجديد لـ Windows 11 بالكثير من المميزات والإضافات الهامة، والتي سنتناولها تاليًا واحدة تلو الأخرى!

Windows Copilot

ويندوز كوبايلوت هو أحد المميزات والإضافات الهامة في تحديث 23H2 الجديد، وهي تعتبر أداة ذكاء اصطناعي مدمجة بنظام الويندوز، يُمكنك من خلالها أن تقوم بالبحث عن أي شيء، حيث أنها تُعامل مُعاملة ChatGPT، وتحديدًا GPT-4، والجدير بالذكر أنه يُمكنك أن تقوم بالتحكم في إعدادات الويندوز من خلال إعطاء الأمر لـ Windows Copilot، كأن تقوم بتفعيل الوضع الليلي أو كتم الصوت أو أي إعداد تود ضبطه من جديد في النظام.

شكل جديد لمدير(مستكشف) الملفات

مستكشف الملفات أو مدير الملفات في الويندوز هو ما يُمكنك من خلاله أن تبحر بداخل الويندوز في الملفات الخاصة بك، وهذا أمر تعرفه، وما أتى به تحديث 23H2 هو تحديث تصميم مستكشف الملفات بناءًا على لغة تصميم WinUI 3، حيث تم تبسيط شكل مستشكف الملفات من حيث شريط العنوان على سبيل المثال ليقترب من شكل متصفح الإنترنت قليلًا، وتم تحسين تكامله مع OneDrive، وتحسين طريقة عرض الصور الموجودة لديك لتتمكن من تصفحهم بشكلٍ أبسط وأفضل.

تحسين شريط المهام

اهتم تحديث 23H2 أيضًا بشريط المهام، فمن الأشياء المزعجة التي قد تكون هكذا للبعض، هو شكل الأيقونات في شريط المهام، ففي ويندوز 11 كان الأمر محيرًا قليلًا، وما تم تحديثه في هذا الإصدار ويندوز 11 هو أنه تم إتاحة إمكانية إظهار أسماء التطبيقات في شريط المهام، وهذا ما سيسهل الأمر على المستخدمين لمعرفة ما يريدون فتحه بسهولة دون التدقيق كثيرًا في الأيقونات.

تحكم جديد بالصوت

حتى هذا التحديث..فقد كان يتم التحكم في الصوت في ويندوز 11 بطريقة غير عملية قليلًا، حيث لم يكن من خلال مركز للتحكم في الصوت كالذي في شريط المهام، والآن أتى تحديث 23H2 بشكل جديد للتحكم في الصوت في ويندوز 11، حيث يأتي بمربع التحكم التقليدي للصوت، والذي كان في ويندوز 11، ولكن بشكلٍ متوسع، حيث يُمكنك التحكم في درجة الصوت لكل تطبيق على حدى أو للنظام بأكمله، ويمكنك الضغط على زر الويندوز+ctrl+v للوصول السريع إليه.

التحكم في الأجهزة الداعمة للـRBG من الويندوز مباشرة

في السابق كان يتم التحكم في إضاءة الـ RGB في الأجهزة التي تدعمها من خلال تطبيقات خارجية خاصة بها، وهذا لم يكن عملي بشكلٍ تام، وما أتى في تحديث 23H2 هو أنه يُمكن المستخدمين الآن الذين يستخدمون لوحة مفاتيح أو ماوس بنظام RGP أو أي ملحق آخر، بأن يتمكنوا من التحكم في إضاءة تلك الأجهزة من نظام الويندوز دون الحاجة للجوء إلى تطبيقات خارجية، فهي بالفعل أصبحت ميزة مدمجة بنظام الويندوز.

تحسين إعدادات النسخ الإحتياطي والإستعادة

في السابق كان نظام النسخ الإحتياطي والإستعادة في ويندوز 11 يأتي بشكلٍ تقليدي، حيث يُمكنك أن تقوم بالنسخ الإحتياطي التلقائي لكل الملفات واستعادة الملفات عند الحاجة، فما الذي أتى به 23H2؟ مكّن تحديث ويندوز 11 الجديد المستخدمين من إجراء النسخ الإحتياطي يدويًا في أي وقت عند الحاجة، بل وتحديد ما يريدون نسخه احتياطيًا فليس إجبارًا أن تقوم بنسخ كل الملفات احتياطيًا، وإمكانية استعادة التطبيقات فقط على حدى عند الحاجة وهذا أيضًا أمر جيد، غير ان عملية النسخ الاحتياطي صارت جزء من النظام نفسه بشكل Native كأي نظام تشغيل آخر، فصار يمكنك Backup نسخ كل شيء بشكل احتياطي على حساب مايكروسوفت الخاص بك، وعندما تقوم بتثبيت

تحسين عرض الخلفيات

فقد أتى تحديث 23H2 بميزة وإضافة جديدة تخص في عرض الخلفيات شاشة القفل، فعندما تقوم بإضافة خلفية معينة لعرضها، يُمكنك أن تتعرف على الخلفيات الملائمة المشابهة لها بسهولة، بل وإمكانية معرفة مكان المنظر الموجود بالخلفية (إذا كان منظر طبيعي) عن طريق تحديده، وإمكانية تصفح صور أخرى مشابهة للمزيد من الخلفيات، وتلك ميزة جيدة في 23H2 الجديد.

اضافة دعم ملفات RAR بدون برامج

في السابق وهذا ما نعرفه جميعًا، أن يتم فك ضغط الملفات المؤرشفة باستخدام تطبيقات خارجية، مثل التطبيق الشهير WinRaR، ولكن ما نتحدث بشأنه هنا هو إمكانية فك الضغط من ويندوز 11 بشكلٍ مباشر دون الحاجة إلى تطبيق خارجي، وهذا لا يوفر الكثير مثلًا، فتطبيق وينرار ليس بهذا الحجم وليس بهذا التعقيد، ولكنه يوفر الوقت الذي تقوم فيه بتثبيت التطبيق وتجنب حدوث مشكلة في التطبيق بإتاحة الميزة في الويندوز بشكلٍ مدمج في تحديث 23H2 الجديد.

إضافة تطبيق Dev Drive

كان يجب على مايكروسوفت أن تهتم بالمطورين في تحديث النظام، وهذا ما فعلته في تطبيق Dev Drive، والذي تمت إضافته إلى النظام بشكلٍ افتراضي بعد تحديث 23H2، والذي سيكون موجه للمطورين الذي يستخدمون ويندوز 11، حيث يوفر سهولة وسرعة في الإستخدام، سيأتي ذلك التطبيق بشكلٍ افتراضي مع النسخة الجديدة من ويندوز 11، وسيكون ذلك أفضل للمطورين.

تحديث صفحة الإعدادات الرئيسية

صفحة الإعدادات الرئيسية في نظام الويندوز هي محط بالغ الأهمية للإهتمام به وبتحديث لإمداد المستخدم أفضل تجربة، حيث هي مسار كثير التوجه إليه على مدار الأيام، وقد اهتمت مايكروسوفت في تحديث 23H2 بتحديث الشكل العام لصفحة الإعدادت، حيث يتم متابعة الأدوات التي تستخدمها وتعيينها في مكان قريب للوصول إليها، وتخصيص مساحة للإعدادات الموصى بالوصول إليها أيضًا، وذلك أمر جيد للوصول السهل إلى الإعداد الذي تريده دون مجهود.

دعم HDR في الخلفيات

في السابق، لم يكن الأمر كذلك حتى لو كنت تستخدم شاشة تدعم تلك الجودة، ولكن أتى تحديث 23H2 بدعمه للخلفيات عالية الجودة حيث يُمكنك الإستمتاع بكافة تفاصيل الخلفية مما يحسن تجربة العرض، وهذا إذا كانت شاشتك تدعم HDR من الأساس، ويتم دعم الصور بتنسيق JXR، بشكلٍ عام فهذا الأمر يؤثر بالإيجاب على الصور المظلمة تحديدًا لإبراز تفاصيلها بشكلٍ أبرز.

تسهيل مشاركة الملفات

مشاركة الملفات أصبحت أسهل مع تحديث 23H2 الجديد، حيث تمت إعادة تهيئة نافذة مشاركة الملفات لتسهيل العملية للمستخدمين، حيث ستجد جهات الإتصال الموجودة لديك في منتصف الشاشة لتسهيل الوصول إليهم (وهي الأجهزة القريبة منك)، وبالإضافة إلى هذا ستتمكن من اختيار أداة المشاركة من أسفل الصفحة لتقوم بمشاركة الملفات بسهولة في التحديث الجديد لويندوز 11.

موعد إرسال تحديث Windows11 23H2؟

حتى الآن لم تصدر مايكروسوفت اي شيء حول ميعاد اطلاق التحديث، لكن كما هو معروف فهذا تحديث نصف سنوي للويندوز فالبتالي قد يصدر في شهر سبتمبر الجاري او اكتوبر المقبل، التحديث مميز ويحمل اضافات كثيرة كنا ننتظرها للويندوز، ونتمنى ان تكون التحسينات الداخلية بجودة التحديثات الخارجية والظاهرة، فلننتظر التحديث.