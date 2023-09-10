شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Microsoft Paint يحصل على ميزة من "فوتوشوب".. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى Microsoft Paint إصلاحًا شاملاً من حيث الميزات والتصميم مع تحديث Windows 11، والآن حان الوقت للحصول على تحديث آخر تم إعداده لتوفير بعض الميزات الجديدة والتحسينات والمزيد.

حيث أكدت مايكروسوفت عن وجود "أداة إزالة الخلفية" لبرنامج Paint، وذكرت الشركة أنها بدأت في طرح تحديث لتطبيق Paint على Windows Insider في قنوات Canary وDev (الإصدار 11.2306.30.0)، وسيوفر التحديث القدرة على إزالة خلفية أي صورة تلقائيًا بنقرة واحدة فقط.

كيف تعمل أداة إزالة الخلفية ذكرت Microsoft أن إزالة الخلفية في MS Paint ستكون ميزة بنقرة واحدة، وسيترك هذا للمستخدمين قطعًا سلسًا للموضوع حيث يمكنهم اكتشاف الموضوع من اللوحة القماشية بأكملها أو من التحديد باستخدام أداة التحديد وإزالته.

وكل ما يتعين على المستخدمين فعله هو استيراد المحتوى إلى اللوحة القماشية والنقر على زر إزالة الخلفية الجديد من شريط الأدوات لإزالة خلفية الصورة بأكملها، وسيحصل المستخدمون أيضًا على خيار استخدام تحديد المستطيل لتحديد منطقة معينة في الصورة ثم إزالة الخلفية باستخدام الأداة المقدمة حديثًا.