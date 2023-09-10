شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Microsoft Paint يحصل على ميزة من "فوتوشوب".. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر
حيث أكدت مايكروسوفت عن وجود "أداة إزالة الخلفية" لبرنامج Paint، وذكرت الشركة أنها بدأت في طرح تحديث لتطبيق Paint على Windows Insider في قنوات Canary وDev (الإصدار 11.2306.30.0)، وسيوفر التحديث القدرة على إزالة خلفية أي صورة تلقائيًا بنقرة واحدة فقط.
ذكرت Microsoft أن إزالة الخلفية في MS Paint ستكون ميزة بنقرة واحدة، وسيترك هذا للمستخدمين قطعًا سلسًا للموضوع حيث يمكنهم اكتشاف الموضوع من اللوحة القماشية بأكملها أو من التحديد باستخدام أداة التحديد وإزالته.
وكل ما يتعين على المستخدمين فعله هو استيراد المحتوى إلى اللوحة القماشية والنقر على زر إزالة الخلفية الجديد من شريط الأدوات لإزالة خلفية الصورة بأكملها، وسيحصل المستخدمون أيضًا على خيار استخدام تحديد المستطيل لتحديد منطقة معينة في الصورة ثم إزالة الخلفية باستخدام الأداة المقدمة حديثًا.
ومن الجدير بالذكر أن أداة إزالة الخلفية قيد الاختبار حاليًا وهي متاحة لمستخدمي Windows Insider Preview الذين يستخدمون إصدارات Canary أو Dev Channel، أما تفاصيل الطرح الرسمية غير متوفرة حتى الآن، ومع ذلك، نتوقع أن تصبح متاحة لجميع المستخدمين في الأشهر المقبلة، بمجرد انتهاء مايكروسوفت من تلقي التعليقات وتحسين الميزة خلال فترة الاختبار التجريبي.
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