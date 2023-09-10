شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: عينات من كويكب قريب من الأرض تصل خلال أسبوعين.. اعرف تفاصيل الرحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أنه من المنتظر هبوط كبسولة معدنية من الفضاء إلى صحراء يوتا، في غضون ما يزيد قليلاً عن أسبوعين، والتى ستضم مواد غريبة بما في ذلك عينات تم جمعها من السطح المظلم لكويكب قريب من الأرض، ويسمى بينو، وهو حاليا قريب نسبيا على بعد 75 مليون ميل، وسيلقي ضوءا جديدا على تشكيل نظامنا الشمسي قبل 4.5 مليار سنة.

وفقا لما ذكره موقع "metro"، يشارك العالم تيم جريجوري بعض الحقائق عن الكويكبات التي تسافر في الفضاء.

عندما تشكل النظام الشمسي، كان عبارة عن سحابة عملاقة من الغاز والغبار، تشبه كل هذه الصور الجميلة التي أرسلها هابل وتلسكوب جيمس ويب الفضائي، وبعد ذلك، منذ حوالي أربعة مليارات ونصف المليار سنة، بدأت كتلة صغيرة من تلك السحابة في الانهيار على نفسها.

ومع ازدياد كثافة مركز تلك السحابة، زادت قوة مجال جاذبيتها وازدادت، وهكذا تصاعد الانهيار بشكل هائل، معظم تلك المادة، حوالي 99.9% منها، تكونت من الشمس.

وشكلت بقايا الكواكب وكل شيء آخر من الأقمار والمذنبات والكويكبات، وتأتي جميع النيازك تقريبًا من الكويكبات فهى بقايا صخور من الكويكبات تدخل لغلاف الأرض، ولكن من الصعب جدًا تحديد أي نيزك معين جاء من أي كويكب معين، ومع ذلك، في بعض الأحيان نعرف بالضبط من أين أتوا.