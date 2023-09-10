تكنولوجيا: سلسلة Redmi Note 13 القادمة تأتي بكاميرة رئيسية بدقة 200 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الصيني شاومي في العمل على تطوير سلسلة Redmi Note 13، ولقد أشارت أحدث التسريبات إلى أن شاومي تدعم هذه الإصدارات بكاميرة رئيسية بدقة 200 ميجا بيكسل.

أوضحت التفاصيل الجديدة التي نشرت على منصة Weibo أن شاومي تخطط لإطلاق سلسلة Note 13 في حدث يعقد في شهر أكتوبر في السوق الصيني.

ولقد إستعرضت التسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات TENAA المواصفات الرئيسية للإصدارات المرتقبة، حيث تؤكد المواصفات على دعم الإصدارات الرئيسية من السلسلة لتقنية الشحن السريع بقدرة 67W، مع قدرة بطارية 5120 mAh، ولقد سجلت هذه الإصدارات بنماذج رقم 2312CRAD3C و2312DRA50C.

أيضاً أشار مصدر التسريبات إلى أن الإصدار الأعلى من السلسلة Redmi Note 13 Pro Plus يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 120W ويضم بطارية بقدرة 5000 mAh، ولقد سجل الهاتف في قاعدة بيانات TENAA بنموذج رقم 23090RA98C.

كما أكدت التفاصيل على دعم شاشة Redmi Note 13 معايير حماية العين، أيضاً تأتي الشاشات بدقة 1.5K، وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تقدم شاومي مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.4، ومن المتوقع أن يكون المستشعر المستخدم هو HPX من سامسونج.

وتشير التسريبات أيضاً إلى أن Redmi Note 13 Pro يأتي برقاقة معالج Snapdragon 7 Gen 1، بينما يأتي Redmi Note 13 Pro Plus برقاقة Dimensity 7200.

وتضم كافة الإصدارات مستشعر سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، بينما تتضمن إعدادات الكاميرة الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما تأتي كافة الإصدارات بشاشة AMOLED منحنية بحجم 6.67 إنش، ودقة عرض 1.5K، ومعدل تحديث 120Hz، مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول سلسلة Redmi Note 13 في الإعلان الرسمي.

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