تكنولوجيا: سماعة Fire-Boltt Fire Pods Aura اللاسلكية تنطلق بعمر شحن 40 ساعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Fire-Boltt عن سماعة Fire-Boltt Fire Pods Aura اللاسلكية التي تنطلق بعمر شحن يصل إلى 40 ساعة.

تضم سماعة Fire-Boltt Fire Pods Aura اللاسلكية محركات ديناميكية بحجم 13مم، والتي تعزز جودة الصوتيات، كما تضم السماعات شريحة “Quad Mic AI-ENC” التي تعزز آداء ميزة إلغاء الضوضاء، كما تعزز وضوح ونقاء الصوتيات في المكالمات.

ولتشغيل الألعاب أو المحتوى الترفيهي تأتي السماعة اللاسلكية بإستجابة سريعة عند 40مللي ثانية مع نمط خاص للألعاب، كما تدعم السماعة تقنية البلوتوث 5.3 لإتصال ثابت في الإتصال اللاسلكي.

وتدعم السماعة ميزة المساعد الرقمي لتلقي الأوامر الصوتية، ومن المقرر أن تستمر السماعة بعمر شحن يصل إلى 40 ساعة، بينما يصل عمر الشحن في السماعة بشكل مستقل إلى 7 ساعات من التشغيل.

كما يدعم هذا الإصدار الشحن السريع، حيث يمكن شحن السماعة لفترة 10 دقائق للحصول على عمر شحن يصل إلى 100 دقيقة.

وتتوفر سماعة Fire Pods Aura في السوق الهندي بمجموعة من إختيارات الألوان تشمل الأسود، والأبيض، والرمادي، والوردي، الأزرق والأخضر، والأزرق الفاتح.

المصدر

اعلان





