شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تعمل "لوحة المفاتيح الميكانيكية"؟.. وما الفرق بينها وبين الكيبورد العادية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكتب معظم الناس اليوم على أجهزة الكمبيوتر باستخدام لوحات المفاتيح التي تحتوي على قبة مطاطية تحت كل مفتاح، حيث تشعر بنوع من الاسفنج عند الضغط عليها، لكن عددًا متزايدًا من الأشخاص خاصة اللاعبين والمبرمجين يعتقدون أن أفضل لوحات المفاتيح هي لوحات المفاتيح الميكانيكية.

تتوافق العديد من أفضل إعدادات أجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب بشكل جيد مع لوحة المفاتيح الميكانيكية، كما تتضمن بعض أفضل أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب خيارات لوحة المفاتيح الميكانيكية.

على الرغم من أن لوحات المفاتيح الميكانيكية تبدو متشابهة إلى حد كبير من الخارج، إلا أنها تعمل وتبدو بشكل مختلف.





ما لوحة المفاتيح الميكانيكية؟

تعمل جميع لوحات المفاتيح بنفس الطريقة، تضغط على أحد المفاتيح، ويرسل إشارة إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم يقوم جهاز الكمبيوتر الخاص بفك تشفير تلك الإشارة وتحويلها إلى حرف أو أمر، لكن لوحات الميكانيكية ترسل تلك الإشارة بطريقة مختلفة.

تكون على لوحة المفاتيح العادية بجميع المفاتيح متصلة بلوحة مطاطية، وعندما تضغط على أحد المفاتيح، يتم دفع اللوحة لأسفل لتلمس لوحة الدائرة، واعتمادًا على أي جزء من لوحة الدائرة يتم لمسه، ترسل لوحة المفاتيح إشارة مختلفة.

وفي الوقت نفسه، كل مفتاح على لوحة المفاتيح الميكانيكية لديه مفتاح خاص به لإرسال الإشارات، عندما تضغط على مفتاح ميكانيكي، فإنه يضغط على مفتاح فعلي محمل بنابض، والذي يرسل بعد ذلك إشارة محددة إلى الكمبيوتر.

هذا البناء الفريد هو ما يمنح لوحات المفاتيح الميكانيكية جاذبيتها، عندما تضغط على أحد تلك المفاتيح المحملة بنابض، ستشعر أو تسمع ضغطة مميزة، وهذا يعني أنك ستعرف دائمًا متى تم الضغط على المفتاح.

يزعم محبو لوحة المفاتيح الميكانيكية أن الاستجابة اللمسية يمكن أن تساعدك على الكتابة بشكل أسرع وأكثر دقة.

كما تساعدك المفاتيح المرفوعة على الكتابة باللمس بسهولة أكبر، حتى تتمكن من التركيز على ما تكتبه بدلاً من التركيز على كيفية كتابته. أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ إذا كانت لوحات المفاتيح الميكانيكية جيدة جدًا، فلماذا لا يستخدمها المزيد من الأشخاص؟

يعتمد الخيار الذي تريد شراءه على ميزانيتك وتفضيلاتك اللمسية، لعل أكبر ميزة تتمتع بها لوحات المفاتيح العادية هي السعر، إنها أرخص في الإنتاج والشراء، ولهذا السبب فإن غالبية لوحات المفاتيح الخارجية والمتصلة بجهاز كمبيوتر محمول، هي من النوع العادى.

يمكنك شراء لوحة مفاتيح بسعر منخفض يصل إلى 10 دولارات، في حين ستكلف لوحة المفاتيح الميكانيكية 30 دولارًا على الأقل، أو أعلى إذا كنت تريد واحدة من علامة تجارية ذات مفاتيح عالية الجودة.

بعض الأشخاص أيضًا لا يحبون مدى ارتفاع صوت لوحات المفاتيح الميكانيكية، يمكن للكاتب السريع على لوحات المفاتيح الميكانيكية التي تعمل باللمس أو الضغط أن يبدو وكأنه إطلاق نار من مدفع رشاش، خاصة إذا ضرب مفاتيحه بعنف.

توفر لوحات المفاتيح الميكانيكية أيضًا ميزات خاصة مهمة للاعبين، مثل "التمرير"، ويعني التمرير أنه حتى إذا قمت بالضغط على مفاتيح متعددة في وقت واحد، نظرًا لأن كل مفتاح له مفتاح خاص به، فمن المؤكد أن جميع المدخلات ستتم.

تعاني لوحات المفاتيح العادية التي تشترك في لوحة دائرة واحدة من هذا الأمر، ويمكن للمدخلات المتنافسة أن تلغي بعضها البعض.

تعد لوحات المفاتيح الميكانيكية أيضًا أسهل في التنظيف والإصلاح والتخصيص، يمكن إزالة كل مفتاح فردي على لوحة المفاتيح الميكانيكية بأصابعك، أو بشكل أكثر أمانًا باستخدام أداة سحب المفاتيح، وهي أداة بسيطة من المحتمل أن تأتي مع لوحة المفاتيح.

إذا انكسر المفتاح، يمكنك استبداله، وإذا سقطت المادة اللزجة بين المفاتيح، يمكنك إزالتها لإخراجها.