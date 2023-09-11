شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت توفر خدمة الذكاء الاصطناعي Bing AI لدردشة Skype والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت Microsoft أحدث إصدار من تطبيق دردشة Skype والذى يتضمن خدمة الذكاء الاصطناعي Bing AI، والذى من المنتظر ان يساعد المستخدمين في كتابة رسائلهم بشكل أفضل.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فإن الميزة الجديدة، التي تسمى "Bing Tone Rewrites"، تسمح للمستخدمين بإعادة كتابة رسائلهم بمجموعة متنوعة من الطرق، بما في ذلك المهنية وغير الرسمية والذكية - وهي موجودة الآن في أحدث إصدار من Skype Insider Preview ( الإصدار 8.104)

ولاستخدام Bing Tone Rewrites، يبدأ المستخدمون ببساطة في كتابة رسالة في مؤلف دردشة Skype، وأثناء الكتابة، سيقترح Bing عمليات إعادة كتابة أكثر إيجازًا أو رسمية أو غير رسمية، ويمكن للمستخدمين بعد ذلك اختيار إعادة الكتابة التي يفضلونها.

لكن هذا ليس مفاجئًا، فمنذ وقت ليس ببعيد، جلبت مايكروسوفت Bing Image Creator إلى التطبيق، وبالإضافة إلى اقتراح عمليات إعادة الكتابة، يوفر Bing Tone Rewrites أيضًا شريط تقدم في الوقت الفعلي يوضح مدى تقدم عملية إعادة الكتابة، ويتيح ذلك للمستخدمين معرفة كيف تتغير رسالتهم أثناء الكتابة.

ومن الواضح أن التحديث يتضمن أيضًا العديد من التغييرات التي تجعل Skype أكثر موثوقية وأمانًا ويصلح أيضًا بعض المشكلات التي واجهها المستخدمون - مثل بيانات اعتماد تسجيل الدخول غير المحفوظة ومشكلات تسجيل الدخول.