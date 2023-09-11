شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة استرجاع الصور ومقاطع الفيديو المحذوفة على الأندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما يقوم مستخدمو الهواتف الذكية بتخزين الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم على أجهزتهم، مما يمكنهم من مشاركة هذه اللحظات العزيزة بسهولة مع الأصدقاء والعائلة، ومع ذلك، عندما تصبح مساحة تخزين الجهاز محدودة، قد يجد المستخدمون أنه من الضروري حذف بعض بياناتهم.

ومع ذلك، هناك حالات يتم فيها حذف الصور ومقاطع الفيديو عن طريق الخطأ من معرض Android. لحسن الحظ، في مثل هذه الحالات، يكون لدى المستخدمين خيار استرداد العناصر المحذوفة خلال إطار زمني محدد.

استرجاع الصور والفيديوهات المحذوفة على الاندرويد يحتوي تطبيق المعرض للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android على مجلد محدد يحتوي على جميع الصور ومقاطع الفيديو المحذوفة مؤخرًا. يقوم المجلد بتخزين العناصر المحذوفة لمدة 30 يومًا القادمة وبعد ذلك يتم حذفها نهائيًا.

وبمجرد حذفها نهائيًا، لا يمكن استعادتها على جهازك مرة أخرى. ولهذا السبب إليك دليل خطوة بخطوة لمساعدتك على استعادة الصور ومقاطع الفيديو قبل أن تكتمل 30 يومًا في المجلد المحذوف مؤخرًا في تطبيق المعرض الخاص بك.

الطريقة الأولى: استعادة الصور المحذوفة من معرض Android - افتح تطبيق المعرض على جهاز Android الخاص بك.

- قم بالتمرير إلى الأسفل وانتقل إلى علامة التبويب "العناصر المحذوفة مؤخرًا".

- حدد الصور التي تريد استعادتها واضغط على زر الاستعادة.

الطريقة الثانية: استعادة الصور المحذوفة من صور جوجل إذا كنت تستخدم تطبيق صور Google للتخزين السحابي لصورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك، فإنه يسمح لك أيضًا باستعادة العناصر المحذوفة على هاتفك الذكي. يحتفظ تطبيق صور Google بالصور ومقاطع الفيديو المحذوفة مؤخرًا في مجلد سلة المهملات ويحذفها للأبد بعد 60 يومًا. إليك كيفية استعادة الصور المحذوفة على Android باستخدام تطبيق صور Google.

- افتح تطبيق صور Google على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام Android.

- انتقل إلى علامة التبويب "المكتبة" وانقر على خيار سلة المهملات أو سلة المهملات.

- حدد العناصر المحذوفة التي تريد استعادتها على جهازك.

- اضغط على زر الاستعادة المتوفر في أسفل الشاشة.