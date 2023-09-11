شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لـ Microsoft Store يضيف قسما خاصا للألعاب.. اعرف تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن مستخدمي نظام التشغيل ويندوز 11 سيحصلون على قسم جديد للألعاب في تطبيق Microsoft Store وهو مخصص لـ PC Game Pass.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فإن القسم الجديد يسهل على المستخدمين اكتشاف Game Pass والاشتراك فيه، بالإضافة إلى التعرف على فوائد الخدمة، ويتضمن قائمة بجميع الألعاب المتوفرة على Game Pass، لكل من أجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكم.

ويتضمن أيضًا قسمًا للألعاب الجديدة على Game Pass، حتى تتمكن بسهولة من رؤية ما تمت إضافته مؤخرًا، يوجد أيضًا قسم آخر لألعاب اليوم الأول، لذا يمكنك التأكد من تشغيل أحدث الإصدارات بمجرد وصولها إلى المتاجر.

على جانب أخر تم إطلاق Starfield، أحدث لعبة حصرية من Microsoft لأجهزة Xbox والكمبيوتر الشخصي، ويمكن للمستخدمين ممارسة هذه اللعبة الرائعة بسعر منخفض جدًا إذا كنت مشتركًا في Xbox Game Pass أو PC Game Pass، لذلك، قد يكون هذا القسم المحدث وسيلة لشركة Microsoft للترويج لـ Starfield بشكل أكبر.

وقالت الشركة "من خلال التجربة الجديدة، يمكنك التعرف على مزايا Game Pass، مثل الألعاب الحصرية والصفقات والامتيازات المجانية وEA Play والمزيد، من الأسهل أيضًا اكتشاف لعبتك المفضلة التالية والدخول إليها وتشغيلها، بما في ذلك ألعاب Day One والألعاب الجديدة على Game Pass وألعاب Bethesda والمزيد.