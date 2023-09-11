شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما ميزة "تسجيل الوصول"؟.. وكيف تستخدمها على هاتفك الأيفون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجعل ميزة Check In الجديدة لأيفون من السهل على الآخرين تحديد موقعك إذا فشلت في الوصول في الوقت المحدد، والتى تتيح لأصدقائك وعائلتك معرفة متى وصلت بأمان ، وهي ميزة مصممة لتحل محل ميزة "أنا في المنزل!" التي تضمنت الرسائل النصية التي قد تنسى إرسالها، وإليك كيف تستخدمها.



كيف تعمل ميزة تسجيل الوصول؟ كيف تعمل ميزة تسجيل الوصول؟ سيتم تقديم ميزة Check In في تحديث iOS 17 لأجهزة iPhone، وحاليًا هي متاحة في مرحلة تجريبية عامة ومن المقرر إصدارها لاحقًا هذا الشهر، ولن تتمكن من استخدام هذه الميزة، حتى يعمل كلا الجهازين بنظام iOS 17.0 أو إصدار أحدث.

تم تصميم هذه الميزة لتسهيل إبقاء جهات الاتصال على اطلاع أثناء تنقلك، سيتم إخطار أي شخص تشارك معه عند وصولك بأمان إلى وجهتك، لذلك لا تحتاج إلى إخطاره يدويًا.

إذا فشلت في الوصول إلى وجهتك أو إذا قمت بإجراء مكالمة طوارئ، فستتم مطالبتك بتمديد تسجيل الوصول.

إذا فشلت في الرد أو أصبح جهازك غير متصل بالإنترنت لفترة ممتدة، فحدد ستتم مشاركة المعلومات مع جهة الاتصال الخاصة بك بعد 15 دقيقة من عدم النشاط.



كيفية استخدام تسجيل الوصول على iPhone كيفية استخدام تسجيل الوصول على iPhone يمكنك بدء تسجيل الوصول باستخدام تطبيق الرسائل مع أي شخص آخر لديه iPhone ويعمل بنظام التشغيل iOS 17.0 أو إصدار أحدث، للقيام بذلك، افتح محادثة واضغط على زر الإضافة "+".

سيؤدي اختيار "محدود" إلى مشاركة موقعك الحالي فقط وتفاصيل حول عمر البطارية وإشارة الشبكة لجهاز iPhone وApple Watch.

إذا اخترت المشاركة "الكاملة"، فستشارك هذه المعلومات بالإضافة إلى المسار الذي سافرت فيه، وآخر موقع لجهاز iPhone الخاص بك، وآخر موقع لـ Apple Watch.

بمجرد اتخاذ القرار، اضغط على "متابعة" لرؤية الملخص النهائي لما يغطيه Check In وكيفية عمله، عند المتابعة، سيظهر مربع تسجيل الوصول الخاص بك في نافذة الرسالة.

اضغط على "التفاصيل" لتخصيص تسجيل الوصول الخاص بك بما في ذلك تحديد الوجهة أو المؤقت.

اضغط على "تم" وأرسل تسجيل الوصول الخاص بك كما تفعل مع رسالة عادية.

بمجرد وصولك إلى وجهتك، لا تحتاج إلى القيام بأي شيء؛ سينتهي تسجيل الوصول الخاص بك ببساطة، وسيتم إخطار الطرف الآخر بأنك وصلت بسلام.

لا يقوم Check In بمشاركة مسارك أو موقعك حتى تفشل في الوصول، إنه ليس بديلاً لمشاركة موقعك مع شخص ما يستخدم Find My أو خرائط Google.