شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة تشغيل "وضع الطاقة المنخفضة" فى ساعة أبل الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشتهر Apple Watch بميزاتها الرائعة، ولكن عمر البطارية قد يجعل بعض المستخدمين يريدون المزيد، فمع متوسط عمر بطارية يصل إلى 1820 ساعة، يجد الكثيرون أنفسهم يشحنون ساعة Apple Watch الخاصة بهم يوميًا.

ولحسن الحظ، قدم watchOS 9 حلاً: وضع الطاقة المنخفضة، وفيما يلي دليل خطوة بخطوة حول كيفية تمكين وضع الطاقة المنخفضة على Apple Watch والميزات التي تؤثر عليها.

- وضع الطاقة المنخفضة على Apple Watch وتشبه هذه الميزة نظيرتها في هواتف آيفون، فهي تقلل من استهلاك الجهاز للطاقة لإطالة عمر البطارية، ويساعدك وضع الطاقة المنخفضة، الذي تم تقديمه مع نظام التشغيل watchOS 9، على تحقيق أقصى استفادة من بطارية Apple Watch.

إليك كيفية تشغيل ميزة وضع الطاقة المنخفضة على Apple Watch يمكنك تنشيط وضع الطاقة المنخفضة على Apple Watch باستخدام طريقتين مختلفتين:

الطريقة الأولى: استخدام مركز التحكم - على Apple Watch، اضغط مع الاستمرار على الجزء السفلي من الشاشة للوصول إلى "مركز التحكم".

- اسحب لأعلى للكشف عن مركز التحكم.

- حدد موقع زر نسبة البطارية واضغط عليه.

- قم بتشغيل وضع الطاقة المنخفضة.

الطريقة الثانية: استخدام الإعدادات - افتح تطبيق الإعدادات على ساعة Apple Watch الخاصة بك.

- قم بالتمرير لأسفل وحدد "البطارية".

- قم بتشغيل وضع الطاقة المنخفضة.

- علاوة على ذلك، من المهم ملاحظة أن تمكين وضع الطاقة المنخفضة على Apple Watch الخاص بك يأتي مع بعض المقايضات.

سيتم تعطيل الميزات التالية: -العرض دائمًا: لن تظل الشاشة قيد التشغيل بشكل مستمر.

- إشعارات معدل ضربات القلب لعدم انتظام ضربات القلب وارتفاع معدل ضربات القلب وانخفاض معدل ضربات القلب.

- قياسات معدل ضربات القلب الخلفية.

- قياسات الأكسجين في الدم الخلفية.

- تذكير ببدء التمرين.

- إذا لم يكن iPhone الخاص بك قريبًا، فسيتم إيقاف تشغيل WiFi والاتصالات الخلوية، ولن تتلقى المكالمات أو الإشعارات الواردة على Apple Watch.

بالإضافة إلى ما سبق، يؤثر وضع الطاقة المنخفضة على جوانب أخرى من أداء Apple Watch: - قد يستغرق إجراء المكالمات الهاتفية وقتًا أطول.

- يتم تحديث تطبيق الخلفية بشكل أقل تكرارًا.

- يتم تحديث المضاعفات الموجودة على وجه الساعة بشكل أقل تكرارًا.