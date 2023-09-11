شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة تشغيل "وضع الطاقة المنخفضة" فى ساعة أبل الذكية والان مع تفاصيل الخبر
ولحسن الحظ، قدم watchOS 9 حلاً: وضع الطاقة المنخفضة، وفيما يلي دليل خطوة بخطوة حول كيفية تمكين وضع الطاقة المنخفضة على Apple Watch والميزات التي تؤثر عليها.
وتشبه هذه الميزة نظيرتها في هواتف آيفون، فهي تقلل من استهلاك الجهاز للطاقة لإطالة عمر البطارية، ويساعدك وضع الطاقة المنخفضة، الذي تم تقديمه مع نظام التشغيل watchOS 9، على تحقيق أقصى استفادة من بطارية Apple Watch.
يمكنك تنشيط وضع الطاقة المنخفضة على Apple Watch باستخدام طريقتين مختلفتين:
- على Apple Watch، اضغط مع الاستمرار على الجزء السفلي من الشاشة للوصول إلى "مركز التحكم".
- اسحب لأعلى للكشف عن مركز التحكم.
- حدد موقع زر نسبة البطارية واضغط عليه.
- قم بتشغيل وضع الطاقة المنخفضة.
- افتح تطبيق الإعدادات على ساعة Apple Watch الخاصة بك.
- قم بالتمرير لأسفل وحدد "البطارية".
- قم بتشغيل وضع الطاقة المنخفضة.
- علاوة على ذلك، من المهم ملاحظة أن تمكين وضع الطاقة المنخفضة على Apple Watch الخاص بك يأتي مع بعض المقايضات.
-العرض دائمًا: لن تظل الشاشة قيد التشغيل بشكل مستمر.
- إشعارات معدل ضربات القلب لعدم انتظام ضربات القلب وارتفاع معدل ضربات القلب وانخفاض معدل ضربات القلب.
- قياسات معدل ضربات القلب الخلفية.
- قياسات الأكسجين في الدم الخلفية.
- تذكير ببدء التمرين.
- إذا لم يكن iPhone الخاص بك قريبًا، فسيتم إيقاف تشغيل WiFi والاتصالات الخلوية، ولن تتلقى المكالمات أو الإشعارات الواردة على Apple Watch.
- قد يستغرق إجراء المكالمات الهاتفية وقتًا أطول.
- يتم تحديث تطبيق الخلفية بشكل أقل تكرارًا.
- يتم تحديث المضاعفات الموجودة على وجه الساعة بشكل أقل تكرارًا.
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