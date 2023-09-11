شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بُعد.. تفاصيل المهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصين بنجاح قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بُعد من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي بشمالي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية أن نسخة معدلة للصاروخ الحامل من طراز "لونغ مارش-6"، انطلقت حاملة على متنها القمر الصناعي "ياوقان-40"، ودخل القمر الصناعي إلى المدار المحدد له مسبقا، وسيتم استخدامه لرصد البيئة الكهرومغناطيسية والاختبارات التكنولوجية ذات الصلة.

يعد الصاروخ المستخدم في مهمة، جيلا جديدا من الصواريخ الحاملة متوسطة الحجم التي تعمل بالوقود الصلب والسائل والتي طورتها أكاديمية شانغهاي لتكنولوجيا رحلات الفضاء، وتحتوي النسخة المعدلة من سلسلة الصواريخ الحاملة "لونغ مارش-6" على تكوينات متعددة عبر تعديل المعززات لتلبية حاجات إطلاق الأقمار الصناعية.

وفي مارس الماضي، أجرى الصاروخ الحامل المعدل "لونغ مارش-6" أول رحلة له بنجاح، ليصبح أول جيل جديد من الصواريخ الحاملة في الصين يتم تشغيله في العام الحالي بعد رحلته الأولى، وتعد عملية الإطلاق هي المهمة رقم 487 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".