تكنولوجيا: إطلاق الساعة الذكية Fire-Boltt Crusader مع شاشة AMOLED بحجم 1.43 بوصة في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم الكشف عن ساعة Fire-Boltt Crusader الذكية في الهند. وتأتي ساعة Fire-Boltt Crusader بتصميم متين، وتتميز بخاصية الاتصال عبر البلوتوث، وتحتوي على شاشة بحجم 1.43 بوصة.

يأتي إصدار Crusader في أعقاب إعلان Fire-Boltt عن ساعة Encore الذكية. وتحتوي Crusader على زرين دائريين مزدوجين وزرين ضغط وتصميم متين بشكل عام.

تحتوي الساعة الذكية على شاشة AMOLED بحجم 1.43 بوصة ودقة 466 × 466 بكسل. ويساعد الميكروفون ومكبر الصوت المدمجان على توفير الوضوح أثناء الاتصال عبر البلوتوث.

هناك ايضًا العديد من الميزات الصحية ضمن Fire-Boltt Health Suite مع ساعة Crusader. وهذه الميزات تجعل ساعة Fire-Boltt Crusader مهمة للتدريبات الفعالة.

كما إنها أيضًا أداة جيدة لمراقبة الصحة. فتتضمن أدوات الصحة واللياقة البدنية في Crusader مراقبة معدل ضربات القلب وتتبع SpO2 وتتبع النوم.

تحتوي الساعة الذكية على أوضاع رياضية متعددة وتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار. ويمكن للمستخدم تخصيص الجهاز بوجوه ساعة متعددة.

وبصرف النظر عن الاتصال عبر البلوتوث، يمكن للمستخدمين أيضًا الوصول إلى سجل المكالمات ولوحة الاتصال السريع ومزامنة جهات الاتصال. تحتوي ساعة Fire-Boltt Crusader أيضًا على بطارية بسعة 400 مللي أمبير.

هناك ثلاثة خيارات للألوان؛ الأخضر والبرتقالي والأسود للساعة الذكية Crusader.

يبلغ سعر Fire-Boltt Crusader حوالي 2499 روبية (حوالي 30 دولارًا) وهي متاحة على موقع Fire-Boltt. ومن المتوقع أن تبدأ منصات البيع بالتجزئة في جميع أنحاء شبه القارة الهندية في بيع ساعة Crusader الذكية لاحقًا.

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