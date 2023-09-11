تكنولوجيا: Honor تستعد لإستعراض Honor V Purse في السوق الصيني في 19 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت Honor يوم 19 من سبتمبر لإستعراض نموذج هاتف Honor V Purse القابل للطي في السوق الصيني.

كشفت Honor عن هاتف Honor V Purse للمرة الأولى في فعاليات مؤتمر IFA 2023 للمرة الأولى، ولقد ظهر الهاتف القابل للطي بتصميم محفظة يد صغيرة، ولقد أدى هذا التصميم إلى الكثير من التساؤلات حول إمكانية إستخدام الهاتف كمحفظة يد على أرض الواقع، وأيضاً ما إذا كانت Honor ستطرح الهاتف بالفعل في الأسواق.

ولقد شاركت Honor إعلان تشويقي يكشف عن الممثل الصيني “Yang Yang” مع الهاتف، كما أكد الإعلان التشويقي عن موعد الكشف عن الهاتف في السوق الصيني.

ومن المقرر أن يتم عرض الهاتف في حدث عرض أزياء يعقد في شنغهاي في 19 من سبتمبر، على أن يتم إستعراض V Purse خلال الحدث.

من جانب أخر لم تكشف التفاصيل التي جاءت حتى الآن عن تفاصيل مواصفات هذا الإصدار، أو الفئة المستهدفة من المستخدمين لهذا الإصدار، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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