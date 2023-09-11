تكنولوجيا: هاتف Redmi Note 13 Pro Plus يأتي برقاقة Dimensity 7200-Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شاومي من خلال إعلانات تشويقية نشرت اليوم على أن هاتف Redmi Note 13 Pro Plus المرتقب يأتي برقاقة معالج Dimensity 7200-Ultra.

بدأت العملاق الصيني شاومي في مشاركة المواصفات الرئيسية المميزة لهاتف Redmi Note 13 Pro Plus، حيث تدعم الشركة هذا الإصدار برقاقة Dimensity 7200-Ultra التي ترتكز على دقة تصنيع 4 نانومتر.

أيضاً أكد إعلان تشويقي أخر على خطط الشركة لدعم هذا الإصدار بمستشعر Samsung ISOCELL HP3 رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل، على أن يأتي المستشعر بتحسينات في جودة ووضوح التصوير، وأيضاً التكبير الرقمي.

ولقد شاركت Redmi الإعلانات التشويقية على حسابها الرسمي في منصة Weibo، والتي تؤكد على الشراكة التي عقدت مع Mediatek والعملاق الكوري سامسونج.

من جانب أخر يحاكي ISOCELL HP3 المستشعر المستخدم في إصدار الشركة السابق Redmi Note 12 Pro Plus، إلا أن المعالج المستخدم في الإصدار الجديد يعزز المعالجة النهائية للصور بكفاءة أعلى.

يذكر أن Redmi لم تؤكد بشكل رسمي على موعد إنطلاق حدث الشركة الرسمي الذي يعقد قريباً للإعلان عن سلسلة Note 13، لذا نترقب مزيد من التفاصيل خلال الفترة القادمة.

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