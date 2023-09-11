تكنولوجيا: هاتف Galaxy A25 يظهر في منصة Geekbench برقاقة Exynos 1280

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري قريباً لإطلاق هاتفها المتوسط Galaxy A25، ولقد رصد الهاتف في منصة Geekbench برقاقة Exynos 1280.

بدأت التسريبات المصورة التي نشرت في شهر يونيو في الكشف عن تصميم Galaxy A25 5G، حيث تقدم سامسونج هذا الإصدار بحجم 6.44 إنش.

ولقد رصد الهاتف في منصة Geekbench إستعداداً للإعلان المرتقب، حيث أعتمد الهاتف بنموذج رقم SM-A256B ورقاقة معالج Exynos 1280، كما يظهر الهاتف في التسريبات بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 14.

ولقد قدمت سامسونج عدد من هواتفها الذكية برقاقة Exynos 1280 خلال الفترة الماضية، حيث تميزت الرقاقة بآداء قوي، أيضاً سجل هاتف Galaxy A25 برقاقة معالج Exynos 1280 عدد 973 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و2106 في إختبارات الأنوية المتعددة.

من جانب أخر أكدت تقارير سابقة على أن الهاتف يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً يأتي هاتف Galaxy A25 بقدرة بطارية 5000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25W، ومن المتوقع أن تكشف سامسونج قريباً عن موعد إطلاق الهاتف بشكل رسمي.

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