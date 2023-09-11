تكنولوجيا: هواوي تستعد للعودة للتنافس بهواتفها الذكية في الأسواق العالمية من جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التوقعات على أن العملاق الصيني هواوي تستعد للعودة للمنافسة بإصداراتها الجديدة من الهواتف الذكية في الأسواق العالمية.

فرض الصراع التجاري القائم بين الولايات المتحدة والصين الكثير من القيود على شركة هواوي، والتي أدت إلى صعوبة الوصول إلى الكثير من تكوينات الهواتف الذكية المصنعة في سوق الولايات المتحدة.

ولقد بدأت هواوي في إنتاج شرائح Kirin 9000S التي تدعم تقنية 5G وترتكز على دقة تصنيع 7 نانومتر والتي قدمت في هواتف Mate 60، وMate 60 Pro، وأيضاً Mate 60 Pro Plus.

من جانب أخر لم تقدم هواوي الكثير من التفاصيل حول كيفية إنتاج رقاقات 5G في غياب التقنيات الخاصة بموردي الولايات المتحدة، حيث إستطاعت العملاق الصيني إنتاج الرقاقات خلال فترة قصيرة.

أيضاً إرتفع إنتاج هواوي السنوي كما إرتفعت توقعات إنتاج الشركة من 30 مليون وحدة في شهر يناير، إلى 38 مليون وحدة اليوم، حيث تم شحن 20 مليون وحدة بالفعل في السوق الصيني، ومن المقرر أن تشغل هواتف Mate 60 Pro عدد 6 مليون وحدة من الوحدات التي لم يتم شحنها بالفعل.

وعلى عكس التوقعات الأولى التي أشارت إلى أن سلسلة Mate 60 لن تنطلق خارج السوق الصيني، فإن التفاصيل الجديدة تشير إلى إمكانية عودة هواوي للأسواق العالمية من جديد، حيث لم تؤكد هواوي على أن الإصدارات الأخيرة ستنطلق في السوق الصيني فقط.

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