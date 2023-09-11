تكنولوجيا: ابل تقرر تمديد إتفاقية كوالكوم لتوريد شرائح مودم 5G حتى 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قررت عملاق التكنولوجيا ابل تمديد الإتفاقية التي تجمعها مع كوالكوم لتوريد شرائح مودم 5G، على أن تستمر الإتفاقية حتى 2026.

بدأت ابل في العمل على تطوير إصدارات الشركة الخاصة من شرائح مودم 5G، إلا أن عملاق التكنولوجيا لم تنجح في الإنتهاء من تطوير الرقاقات في الوقت الراهن.

ومن المقرر وفقاً للإتفاقية الجديدة أن تستمر كوالكوم في دعم شركة ابل بشرائح مودم 5G لمدة تصل إلى ثلاث سنوات قادمة.

أيضاً من المقرر أن تدعم شرائح 5G المطورة من كوالكوم إصدارات ابل من هواتف الأيفون المقرر إطلاقها في 2024، و2025، وأيضاً 2026.

يذكر أن ابل تعد من أكبر عملاء شركة كوالكوم، حيث تستحوذ ابل على ربع إيرادات كوالكوم من إنتاج رقاقات المودم، إلا أن تطوير ابل لإصدارها الخاص من شرائح مودم 5G سيدعم الشركة في تحسين آداء الإصدارات المستقبلية من هواتف الأيفون، وأيضاً تعزيز عمر البطارية.

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