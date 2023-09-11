تكنولوجيا: إعلان تشويقي لكاميرة Panasonic G9 Mark II بميزة تسجيل فيديو بدقة 4K

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم باناسونيك قريباً للأسواق إصدارها الجديد من الكاميرات Panasonic G9 Mark II، ولقد شاركت Panasonic إعلان تشويقي أوضحت من خلاله المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار.

ويؤكد مقطع الفيديو التشويقي على أن كاميرة Panasonic G9 Mark II تنطلق ببعض من التحسينات، كما يظهر حرف “G” بوضوح في مقطع الفيديو التشويقي والذي يشير إلى أن الإصدار القادم من فئة “Micro Four Thirds”.

من جانب أخر يشير الفيديو التشويقي إلى “PHASE” جديد، مما يؤكد على دعم الكاميرة بميزة ضبط تلقائي جديدة لتحديد مرحلة التركيز المطلوبة، وهي ترقية مقارنة بتقنية التركيز المقدمة في G9 التي تعمل على الكشف التلقائي عن الصورة لضبط التباين.

أيضاً من المتوقع أن يتم الإعلان عن G9 Mark II بشكل رسمي غداً 12 من سبتمبر، على أن تضم مستشعر بدقة 20.3 ميجا بيكسل وتدعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، كما تأتي بتصميم محكم يدعم مقاومة الطقس بشكل أفضل.

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